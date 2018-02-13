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13 февраля 2018, 14:24



В Дудинке готовится к открытию выставка известного писателя и художника Виктора Конецкого. А встреча с женой художника состоится в Норильске.

В экспозиции представлены более тридцати работ из личной коллекции жены художника Татьяны Акуловой-Конецкой. Это пейзажи удивительной природы Арктики, северных морей, а также тихих питерских улочек и мостов, так любимых автором. Виктор Конецкий - автор более пятидесяти литературных произведений, многие из которых переведены на несколько языков. В числе его творений «Завтрашние заботы», «Среди мифов и рифов», «Соленый лед», «Морские сны» и многие другие. Самым же главным его литературным творением стал роман-странствие «За доброй надеждой» в восьми книгах, в основу которого легли личные впечатления писателя от работы в морском флоте. Свой путь по морю Виктор Викторович начинал в аварийно-спасательной службе Северного флота, прошел путь от четвертого помощника капитана до капитана дальнего плавания. Побывал в различных районах Мирового океана от Арктики до Антарктики, в портах разных стран мира, 14 раз прошел Северным морским путем, неоднократно заходил в Дудинку. Сам Виктор Викторович полагал, что его живопись - это продолжение его книг и лучшие иллюстрации к ним: «Когда устаю писать прозу, берусь за кисть. Зарисовка – как дневниковая запись». Каждую картину экспозиции будет сопровождать отрывок из литературных произведений Конецкого. Дополнят галерею личные вещи автора. Выставка организована в рамках программы компании «Норникель» «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Она будет работать до 21 апреля, и каждый желающий сможет познакомиться с творчеством писателя, капитана, художника. Для норильчан Татьяна Акулова-Конецкая 20 февраля в 16.00 проведет творческую встречу в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а).

Просмотров:103 Выставка известного писателя, сценариста, художника, капитана дальнего плавания Виктора Конецкого «Север в фарватере. Виктор Конецкий. Живопись. Акварель» откроется в Таймырском краеведческом музее 21 февраля.В экспозиции представлены более тридцати работ из личной коллекции жены художника Татьяны Акуловой-Конецкой. Это пейзажи удивительной природы Арктики, северных морей, а также тихих питерских улочек и мостов, так любимых автором.Виктор Конецкий - автор более пятидесяти литературных произведений, многие из которых переведены на несколько языков. В числе его творений «Завтрашние заботы», «Среди мифов и рифов», «Соленый лед», «Морские сны» и многие другие. Самым же главным его литературным творением стал роман-странствие «За доброй надеждой» в восьми книгах, в основу которого легли личные впечатления писателя от работы в морском флоте.Свой путь по морю Виктор Викторович начинал в аварийно-спасательной службе Северного флота, прошел путь от четвертого помощника капитана до капитана дальнего плавания. Побывал в различных районах Мирового океана от Арктики до Антарктики, в портах разных стран мира, 14 раз прошел Северным морским путем, неоднократно заходил в Дудинку. Сам Виктор Викторович полагал, что его живопись - это продолжение его книг и лучшие иллюстрации к ним: «Когда устаю писать прозу, берусь за кисть. Зарисовка – как дневниковая запись».Каждую картину экспозиции будет сопровождать отрывок из литературных произведений Конецкого. Дополнят галерею личные вещи автора.Выставка организована в рамках программы компании «Норникель» «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Она будет работать до 21 апреля, и каждый желающий сможет познакомиться с творчеством писателя, капитана, художника.Для норильчан Татьяна Акулова-Конецкая 20 февраля в 16.00 проведет творческую встречу в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а).