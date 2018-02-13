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13 февраля 2018, 14:56



В Норильске выступит струнный ансамбль Красноярского симфонического оркестра, лауреата всероссийских и международных конкурсов.

Вход на концерт свободный. «Желающих его посетить очень много, в этой связи концерт пройдет именно в ГЦК, а не в акустическом зале колледжа искусств, где посадочных мест меньше», - пояснила Ирина Сорокина, заместитель начальника отдела развития отраслевых услуг управления культуры. Пригласительные на струнный концерт пока еще есть в кассе ГЦК. Выступление струнного коллектива стало возможно в рамках приезжающего в Норильск Напомним, 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект, который в этом году посетит 9 городов и 15 районов края. Маршрут побывает в разных районах и городах края. Среди них Казачинский, Сухобузимский, Идринский, Емельяновский, Эвенкийский, Тюхтетский, Большеулуйский, Бирилюсский, Ермаковский, Каратузский, Шушенский, Партизанский, Нижнеингашский, Дзержинский и Тасеевский районы, а также города Сосновоборск, Боготол, Норильск, Дудинка, Канск, Иланский. Финиширует социально-культурный маршрут в воскресенье, 18 марта, в Красноярске. Социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» - логичное продолжение и развитие краевого проекта «Кочующая культурная столица», организованного в 2005 году, куда входили только культурные мероприятия. Однако «ЕЭ» значительно вырос по сравнению с ним, включив в себя не только культурные, но и социальные мероприятия. Главная цель маршрута «Енисейский экспресс» - вовлечь широкие слои населения в общественную жизнь края. На каждой остановке «Енисейского экспресса» пройдут культурные и спортивные акции, жители смогут пообщаться с ведущими краевыми специалистами в области здравоохранения, социальной политики, образования, молодёжной политики, а также посетить мероприятия.

Просмотров:97 Концертная программа струнного ансамбля Красноярского симфонического оркестра пройдет 15 февраля в Большом зале городского Центра культуры в 19.00. Осенью 2017 года впервые за историю Красноярского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Владимира Ланде появился ансамбль солистов. Всего в малый состав коллектива вошли 20 струнных исполнителей. Они – лауреаты всероссийских и международных конкурсов, профессиональные музыканты, чья гастрольная карта вышла далеко за пределы края: Дальний Восток, Камчатка, Москва, Санкт-Петербург, а также такие страны, как Швейцария, Голландия, Эстония, Китай, Корея, страны Латинской Америки. Они играли с лучшими музыкантами, такими как Виктор Третьяков, Михаил Плетнев, Вадим Репин, Александр Князев, Николай Луганский, Денис Мацуев, Дмитрий Хворостовский и другие.Вход на концерт свободный. «Желающих его посетить очень много, в этой связи концерт пройдет именно в ГЦК, а не в акустическом зале колледжа искусств, где посадочных мест меньше», - пояснила Ирина Сорокина, заместитель начальника отдела развития отраслевых услуг управления культуры. Пригласительные на струнный концерт пока еще есть в кассе ГЦК.Выступление струнного коллектива стало возможно в рамках приезжающего в Норильск «Енисейского экспресса» Напомним, 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект, который в этом году посетит 9 городов и 15 районов края. Маршрут побывает в разных районах и городах края. Среди них Казачинский, Сухобузимский, Идринский, Емельяновский, Эвенкийский, Тюхтетский, Большеулуйский, Бирилюсский, Ермаковский, Каратузский, Шушенский, Партизанский, Нижнеингашский, Дзержинский и Тасеевский районы, а также города Сосновоборск, Боготол, Норильск, Дудинка, Канск, Иланский. Финиширует социально-культурный маршрут в воскресенье, 18 марта, в Красноярске.Социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» - логичное продолжение и развитие краевого проекта «Кочующая культурная столица», организованного в 2005 году, куда входили только культурные мероприятия. Однако «ЕЭ» значительно вырос по сравнению с ним, включив в себя не только культурные, но и социальные мероприятия. Главная цель маршрута «Енисейский экспресс» - вовлечь широкие слои населения в общественную жизнь края. На каждой остановке «Енисейского экспресса» пройдут культурные и спортивные акции, жители смогут пообщаться с ведущими краевыми специалистами в области здравоохранения, социальной политики, образования, молодёжной политики, а также посетить мероприятия.