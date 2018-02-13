Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2018, 15:16



От Встречи, через Разгуляй до Прощеного. С понедельника, 12 февраля, идет неделя Масленицы.

Отмечается Масленица всю неделю, при этом каждый ее день имеет свое название и предназначение. Начинается неделя с понедельника, который называется Встреча. Люди встречаются, думают, кого звать в гости, как провести в этом году Масленичную неделю. В богатых домах наши предки подавали блины с красной и черной икрой, семгой, в домах поскромнее - с медом, маслом, сметаной. Первый блин подавали нищим или блаженным, чтобы они помянули умерших. Второй день масленичной недели называется Заигрыш. Это день безудержного веселья, катания с гор, игрищ, забав и развлечений. Среда - Лакомка. Традиционно в этот день теща угощала зятя блинами, которые готовила обязательно сама, старалась побаловать самыми вкусными угощениями мужа дочери, показывая свое доброе отношение к нему, приглашала для пущего веселья и других гостей. В четверг нельзя было заниматься никакими делами по дому; начинался настоящий разгул веселья. Разгуляй предполагал катание на тройках, кулачные бои, разведение костров и прыжки через огонь. Парни показывали девушкам свою силу и сноровку. Ряженые ребятишки ходили по домам, где их угощали блинами. Пятница - особый день, Тещины вечерки. Обязательное условие - зять лично должен был пригласить в гости маму своей жены. В субботу праздничные веселья начинали понемногу затихать. С утра полагалось немного отдохнуть, а вечером молодежь собиралась на Золовкины посиделки. Угощений, кроме пирогов и блинов, не полагалось, а вот повеселиться можно было от души. Завершает Масленичную неделю Прощеное воскресенье. Люди просят в этот день друг у друга прощения, причем даже в том случае, если не за что, дарят родным подарки. На площадях в этот день проводят ярмарки, сжигают чучело Масленицы, прощаясь таким образом с зимой.

Просмотров:99 Праздник этот тесно связан с праздником солнца у древних славян, поэтому поклонение светилу составляет основу многих масленичных обрядов. Традиционно разгульный веселый праздник отмечается непосредственно перед Великим постом, за 7 недель до Пасхи.Отмечается Масленица всю неделю, при этом каждый ее день имеет свое название и предназначение. Начинается неделя с понедельника, который называется Встреча. Люди встречаются, думают, кого звать в гости, как провести в этом году Масленичную неделю. В богатых домах наши предки подавали блины с красной и черной икрой, семгой, в домах поскромнее - с медом, маслом, сметаной. Первый блин подавали нищим или блаженным, чтобы они помянули умерших.Второй день масленичной недели называется Заигрыш. Это день безудержного веселья, катания с гор, игрищ, забав и развлечений. Среда - Лакомка. Традиционно в этот день теща угощала зятя блинами, которые готовила обязательно сама, старалась побаловать самыми вкусными угощениями мужа дочери, показывая свое доброе отношение к нему, приглашала для пущего веселья и других гостей.В четверг нельзя было заниматься никакими делами по дому; начинался настоящий разгул веселья. Разгуляй предполагал катание на тройках, кулачные бои, разведение костров и прыжки через огонь. Парни показывали девушкам свою силу и сноровку. Ряженые ребятишки ходили по домам, где их угощали блинами.Пятница - особый день, Тещины вечерки. Обязательное условие - зять лично должен был пригласить в гости маму своей жены. В субботу праздничные веселья начинали понемногу затихать. С утра полагалось немного отдохнуть, а вечером молодежь собиралась на Золовкины посиделки. Угощений, кроме пирогов и блинов, не полагалось, а вот повеселиться можно было от души.Завершает Масленичную неделю Прощеное воскресенье. Люди просят в этот день друг у друга прощения, причем даже в том случае, если не за что, дарят родным подарки. На площадях в этот день проводят ярмарки, сжигают чучело Масленицы, прощаясь таким образом с зимой.