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13 февраля 2018, 15:41



«Енисейский экспресс» доставит не только культурные мероприятия, но и социальные.

«В этом году в рамках «экспресса» к нам на территорию приезжают представители министерства соцполитики края. Они проведут встречи с жителями города, представителями некоммерческого сектора, общественными организациями инвалидов и ветеранов. Будут обсуждаться меры соцподдержки на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям, семьям с детьми, а также вопросы соцобслуживания граждан. С НКО обсудят вопросы привлечения их к предоставлению социальных услуг гражданам», - сообщила Евгения Баранова, заместитель начальника управления соцполитики по предоставлению отраслевых услуг. Встречи пройдут в управлении соцполитики на ул. Советской, 14. Помимо этого состоится круглый стол со специалистами управления, где будут решаться рабочие вопросы предоставления мер соцподдержки и реализации соцобслуживания. Евгения Баранова отметила, что подобные личные встречи более удобные и оперативные в решениях, чем обычная письменная связь или онлайн. Как ранее сообщалось в «ЗП», 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект В этот же день в публичной библиотеке города в 15.00 назначена встреча с Александром Григоренко - писателем, лауреатом премии «Ясная Поляна».

Просмотров:56 15 февраля будут работать мобильные консультативные пункты по вопросам предоставления государственных услуг, школа для родителей, пройдут лекции для населения «Здоровый образ жизни», консультации врачей, лекции по профилактике заболеваний, мастер-классы Zumba, мастер-классы по керлингу, жители смогут увидеть большую книжно-иллюстративную выставку, посвященную 170-летию В. И. Сурикова и фотокопии его работ, а также проект «Эпоха созидания», посвященный Красноярскому краю во времена Павла Стефановича Федирко.«В этом году в рамках «экспресса» к нам на территорию приезжают представители министерства соцполитики края. Они проведут встречи с жителями города, представителями некоммерческого сектора, общественными организациями инвалидов и ветеранов. Будут обсуждаться меры соцподдержки на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям, семьям с детьми, а также вопросы соцобслуживания граждан. С НКО обсудят вопросы привлечения их к предоставлению социальных услуг гражданам», - сообщила Евгения Баранова, заместитель начальника управления соцполитики по предоставлению отраслевых услуг. Встречи пройдут в управлении соцполитики на ул. Советской, 14.Помимо этого состоится круглый стол со специалистами управления, где будут решаться рабочие вопросы предоставления мер соцподдержки и реализации соцобслуживания. Евгения Баранова отметила, что подобные личные встречи более удобные и оперативные в решениях, чем обычная письменная связь или онлайн.Как ранее сообщалось в «ЗП», 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально-культурный проект «Енисейского экспресса» . В рамках «ЕЭ» пройдет несколько мероприятий на различных площадках города. Так, в кинокомплексе «Родина» в 12.00 пройдёт кинопоказ сборника анимационных фильмов студии «Пчела». На 13.00 запланирован кинопоказ документального фильма «Озеро в море» (6+) из программы «Российская Арктика и Антарктика» кинофестиваля «Путешествие по России». В 15 часов состоятся просмотр документального фильма «Крылья. Ворота Крайнего Севера» (12+) и встреча с режиссером фильма Элиной Астраханцевой. Кинопоказы будут проходить в Малом зале. Посетить их могут все желающие, правда, при наличии посадочных мест в зале.В этот же день в публичной библиотеке города в 15.00 назначена встреча с Александром Григоренко - писателем, лауреатом премии «Ясная Поляна».