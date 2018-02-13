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13 февраля 2018, 16:02



В Норильске под колеса машины едва не угодил подросток. Обозрение на дорогах существенно ухудшают высокие сугробы.

Горожане активно включились в обсуждение данного факта. Одни винили водителя, который должен был сбросить скорость перед знаком пешеходного перехода, другие – родителей ребенка, которые на научили его правильно переходить дорогу. Есть и третье мнение – почему никто не убирает снег с разделительных полос в зонах перекрестков и пешеходных переходов. Ведь именно из-за них ухудшается видимость. В Госавтоинспекции «Норильским новостям» ответили, что предписания на необходимость убирать снег в указанных выше местах в организацию, отвечающую за уборку снега на дорогах города, отправляют регулярно. В самом же «Автодоре» вопрос прокомментировали следующим образом: «Специальных ГОСТов по уборке снега для северных территорий нет. В Норильске используется понятие допустимой высоты снежного покрова на разделительных полосах в размере 50 см. После прекращения снегопада в первую очередь расчищаются проезжие части, затем тротуары и только потом разделительные полосы в местах пешеходных переходов, разворотов и перекрестков. Привести их в надлежащий вид дорожные службы должны в течение суток». К слову, снегопад в текущем месяце действительно весьма активен. Только за 7 и 8 числа выпало более 70% месячной нормы - 8 мм и 9,6 мм соответственно, при месячной норме 24 мм. По прогнозам синоптиков, снегопады будут продолжаться. Обильные осадки ожидают завтра, 14 февраля, потом небольшой перерыв и снова обильные снегопады.

Просмотров:239 Сегодня в соцсетях появилось видео с регистратора, на котором хорошо видно, как на дорогу перед самой машиной выбегает ребенок. Увидеть подростка заранее у водителя шансов не было – высокие сугробы полностью скрывали малыша. Водитель вовремя среагировал и объехал ребенка, но факт остается фактом – была создана аварийная ситуация.Горожане активно включились в обсуждение данного факта. Одни винили водителя, который должен был сбросить скорость перед знаком пешеходного перехода, другие – родителей ребенка, которые на научили его правильно переходить дорогу. Есть и третье мнение – почему никто не убирает снег с разделительных полос в зонах перекрестков и пешеходных переходов. Ведь именно из-за них ухудшается видимость.В Госавтоинспекции «Норильским новостям» ответили, что предписания на необходимость убирать снег в указанных выше местах в организацию, отвечающую за уборку снега на дорогах города, отправляют регулярно.В самом же «Автодоре» вопрос прокомментировали следующим образом: «Специальных ГОСТов по уборке снега для северных территорий нет. В Норильске используется понятие допустимой высоты снежного покрова на разделительных полосах в размере 50 см. После прекращения снегопада в первую очередь расчищаются проезжие части, затем тротуары и только потом разделительные полосы в местах пешеходных переходов, разворотов и перекрестков. Привести их в надлежащий вид дорожные службы должны в течение суток».К слову, снегопад в текущем месяце действительно весьма активен. Только за 7 и 8 числа выпало более 70% месячной нормы - 8 мм и 9,6 мм соответственно, при месячной норме 24 мм.По прогнозам синоптиков, снегопады будут продолжаться. Обильные осадки ожидают завтра, 14 февраля, потом небольшой перерыв и снова обильные снегопады.