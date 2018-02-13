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13 февраля 2018, 18:18



С первого раза не понял. Уголовную ответственность понесет житель Талнаха, управлявший автомобилем нетрезвым

В отношении автолюбителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:186 Пьяного водителя «Киа» остановили сотрудники ГИБДД. 39-летний мужчина был отстранен от управления, автомобиль помещен на штрафстоянку. Как выяснилось, в 2015 году этот водитель уже привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и тогда по решению суда был оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения сроком на 1,5 года.В отношении автолюбителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.