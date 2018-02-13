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13 февраля 2018, 18:30



В ГЦК прошел Первый конкурс «Папа, мама, я - музыкальная семья», посвященный 65-летнему юбилею Норильска

Из Кайеркана приехала и семья Кривенко, Станислав, Наталья и их двенадцатилетний сын Валерий. Наталья, педагог Норильской детской школы искусств, говорит, что поучаствовать в конкурсе предлагалось всем желающим, но далеко не все папы готовы с гитарой поддерживать честь семьи. «А наш папа готов и в поход, и в горы, на конкурс - куда угодно», - улыбается Наталья. Команда Кривенко, кстати, выступала последней. Валерий под папин аккомпонимент исполнил «Монолог сына, или детская воздухоплавательная» («Нам с сестренкой каюк…») барда Вадима Егорова, который вызвал всеобщий восторг в зале. Задача, стоявшая перед участниками, была особенно сложной, поскольку все семьи стали здесь первопроходцами: все этапы проводились впервые и какими они должны быть, единого представления ни у кого не было. В «Визитке» кто-то, помня о том, что конкурс музыкальный, пел, кто-то исполнял этюды, а кто-то просто рассказывал о своей семье, какая она дружная и веселая. Зато уж в «Семейной песне» вокальные умения и навыки демонстрировали все, с упоением и выдумкой. По результатам конкурса 1 место присудили семье Сморыго, 2 место заняла семья Кривенко, на 3 месте оказалась семья Газизовых. Специальным призом жюри отметило семью Шапран. Победителям были вручены ценные подарки от администрации города и от партнеров мероприятия. Также участники получили дипломы, юбилейные сувениры и билеты в кинотеатр.

Просмотров:165 14 семей демонстрировали в конкурсе сплоченность и вокальные способности. Для участия в нем в Норильск прилетела из Снежногорска семья Шапран - мама Любовь, одиннадцатиклассник Вячеслав и первоклассница Настя. «Нам на работе рассказали про этот конкурс, предложили принять в нем участие. Мы очень хотели поехать, для этого я взяла на работе дни за свой счет, детей отпросила из школы, - рассказывает старшая из Шапранов. - Репертуар помогали подобрать коллеги, обработали, переделали слова. В общем, мы очень довольны тем, что вышли на эту сцену».Из Кайеркана приехала и семья Кривенко, Станислав, Наталья и их двенадцатилетний сын Валерий. Наталья, педагог Норильской детской школы искусств, говорит, что поучаствовать в конкурсе предлагалось всем желающим, но далеко не все папы готовы с гитарой поддерживать честь семьи. «А наш папа готов и в поход, и в горы, на конкурс - куда угодно», - улыбается Наталья.Команда Кривенко, кстати, выступала последней. Валерий под папин аккомпонимент исполнил «Монолог сына, или детская воздухоплавательная» («Нам с сестренкой каюк…») барда Вадима Егорова, который вызвал всеобщий восторг в зале.Задача, стоявшая перед участниками, была особенно сложной, поскольку все семьи стали здесь первопроходцами: все этапы проводились впервые и какими они должны быть, единого представления ни у кого не было. В «Визитке» кто-то, помня о том, что конкурс музыкальный, пел, кто-то исполнял этюды, а кто-то просто рассказывал о своей семье, какая она дружная и веселая. Зато уж в «Семейной песне» вокальные умения и навыки демонстрировали все, с упоением и выдумкой.По результатам конкурса 1 место присудили семье Сморыго, 2 место заняла семья Кривенко, на 3 месте оказалась семья Газизовых. Специальным призом жюри отметило семью Шапран. Победителям были вручены ценные подарки от администрации города и от партнеров мероприятия. Также участники получили дипломы, юбилейные сувениры и билеты в кинотеатр.