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13 февраля 2018, 18:51



Был светофор зеленый. В Норильске в результате ДТП пострадал автоматический регулировщик

По предварительным данным виновницей аварии является водитель «Мазды». Ей и предложат отремонтировать светофор за свой счет. Если же девушка откажется оплачивать работы по восстановлению оборудования, отремонтирует его служба его обслуживающая. Но потом стоимость работ все равно взыщут с виновницы ДТП, но уже через суд.

Просмотров:211 ДТП произошло сегодня в 11.40, на перекрестке улицы Советской и Проспекта Ленинского. Девушка водитель легкового автомобиля «Мазда», двигаясь на зеленый свет, решив повернуть налево, не уступила дорогу автомобилю «Тойота РАВ4», едущему также на зеленый свет по встречной полосе. В итоге столкновения одна из машин наехала на светофор. Оборудование повалилось, но продолжало работать.По предварительным данным виновницей аварии является водитель «Мазды». Ей и предложат отремонтировать светофор за свой счет. Если же девушка откажется оплачивать работы по восстановлению оборудования, отремонтирует его служба его обслуживающая. Но потом стоимость работ все равно взыщут с виновницы ДТП, но уже через суд.