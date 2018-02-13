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13 февраля 2018, 18:52



В Норильске пятиклассница угодила под колеса автомобиля. Девочка перебегала дорогу в неустановленном месте

Стоит отметить, что пешеходный мост, который проходит над дорогой расположен всего в 140 метрах от участка, где и произошло ДТП. Госавтоинспекторы в очередной раз обращают внимание родителей на необходимость напоминать детям, как правильно переходить дорогу.

Просмотров:225 Накануне около 17 часов девочка 2006 года рождения, спускаясь с горы, перебегала улицу Комсомольская возле дома №8. В этом месте пешеходного перехода нет. Более того, здесь две уличные полосы соединяются в одну, а за несколько метров до этого – поворот. Водитель не мог видеть ребенка, сбежавшего с крутого склона и спрыгнувшего с бордюра на проезжую часть. Мужчина нажал на тормоз и вывернул руль влево, но боковым касанием все же задел девочку. Пострадавшую с места аварии госпитализировали с травмами различной степени тяжести, рассказал «Норильским новостям» старший инспектор по пропаганде БДД ГАИ г. Норильска Михаил Назаров.Стоит отметить, что пешеходный мост, который проходит над дорогой расположен всего в 140 метрах от участка, где и произошло ДТП.Госавтоинспекторы в очередной раз обращают внимание родителей на необходимость напоминать детям, как правильно переходить дорогу.