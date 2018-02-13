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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:52 В Норильске пятиклассница угодила под колеса автомобиля. Девочка перебегала дорогу в неустановленном месте
18:51 Был светофор зеленый. В Норильске в результате ДТП пострадал автоматический регулировщик
18:30 В ГЦК прошел Первый конкурс «Папа, мама, я - музыкальная семья», посвященный 65-летнему юбилею Норильска
18:18 С первого раза не понял. Уголовную ответственность понесет житель Талнаха, управлявший автомобилем нетрезвым
16:02 В Норильске под колеса машины едва не угодил подросток. Обозрение на дорогах существенно ухудшают высокие сугробы.
15:41 «Енисейский экспресс» доставит не только культурные мероприятия, но и социальные.
15:16 От Встречи, через Разгуляй до Прощеного. С понедельника, 12 февраля, идет неделя Масленицы.
14:56 В Норильске выступит струнный ансамбль Красноярского симфонического оркестра, лауреата всероссийских и международных конкурсов.
14:24 В Дудинке готовится к открытию выставка известного писателя и художника Виктора Конецкого. А встреча с женой художника состоится в Норильске.
14:01 Директором медного завода Заполярного филиала «Норникеля» назначен Александр Леонов.
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