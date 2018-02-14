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14 февраля 2018, 10:37



«Норникель» получил Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017».

«У нашей компании есть все ресурсы, чтобы быть примером такого движения для отечественного и мирового бизнеса. И награда, которую мы получили, этому подтверждение», — отметила на вручении премии директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. Конкурс организован Российским союзом промышленников и предпринимателей. Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что для участников рынка корпоративная социальная ответственность является приоритетным фактором устойчивого развития бизнеса и экономики в целом. «Норникель» на протяжении многих лет лидирует в рейтингах РСПП. В прошлом году компания была признана победителем сразу в двух номинациях, получив главный приз «За экологическую ответственность» и первое место «За поддержку и развитие социального предпринимательства». Итоги конкурса были подведены в рамках ежегодного социального форума «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития», участником которого традиционно является компания. В конкурсе РСПП, помимо «Норникеля», принимали участие «Лукойл», «Северсталь», АФК «Система» и другие, говорится в сообщении.

Просмотров:129 Награду за наилучшую динамику развития, экономические и социальные показатели в 2017 году компания получила в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития», сообщила пресс-служба «Норникеля».«У нашей компании есть все ресурсы, чтобы быть примером такого движения для отечественного и мирового бизнеса. И награда, которую мы получили, этому подтверждение», — отметила на вручении премии директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.Конкурс организован Российским союзом промышленников и предпринимателей. Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что для участников рынка корпоративная социальная ответственность является приоритетным фактором устойчивого развития бизнеса и экономики в целом.«Норникель» на протяжении многих лет лидирует в рейтингах РСПП. В прошлом году компания была признана победителем сразу в двух номинациях, получив главный приз «За экологическую ответственность» и первое место «За поддержку и развитие социального предпринимательства».Итоги конкурса были подведены в рамках ежегодного социального форума «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития», участником которого традиционно является компания. В конкурсе РСПП, помимо «Норникеля», принимали участие «Лукойл», «Северсталь», АФК «Система» и другие, говорится в сообщении.