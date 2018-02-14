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14 февраля 2018, 10:47



Норильчане выразили свое мнение. Подведены промежуточные итоги опроса горожан по выбору территорий для благоустройства в 2018 году.

Напомним, в перечне объектов, предложенных для выбора, было 10 адресов. Голосование проходило в местах наибольшей проходимости жителей – СРК «Арена», городской больнице № 1, магазинах, детских садах, школах и административных подразделениях. На реализацию программы из федерального бюджета предусмотрено более 19 млн рублей. Результаты выбора горожан должны быть известны 20 марта, сообщает пресс-служба администрации г. Норильска.

Просмотров:169 Всего поступило 12 274 заявления. Из них более 1600 оказались заполнены некорректно. К рассмотрению принято 10 612 предложений. За благоустройство набережной ручья Кайерканский проголосовали 2019 человек. Далее идет территория в районе дома №15а на улице Озерной (1939 голосов), замыкает тройку лидеров площадка в районе улиц Маслова и Бауманской (1369 голосов). Именно эти территории войдут в перечень итогового голосования, которое состоится 18 марта. К этому дню Союз архитекторов России подготовит проекты благоустройства трех территорий.Напомним, в перечне объектов, предложенных для выбора, было 10 адресов. Голосование проходило в местах наибольшей проходимости жителей – СРК «Арена», городской больнице № 1, магазинах, детских садах, школах и административных подразделениях.На реализацию программы из федерального бюджета предусмотрено более 19 млн рублей. Результаты выбора горожан должны быть известны 20 марта, сообщает пресс-служба администрации г. Норильска.