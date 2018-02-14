Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2018, 11:16



Жителя Норильска отправят за решетку на восемь лет за распространение наркотиков.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Приговор в законную силу не вступил.

Просмотров:195 Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков рассмотрено Норильским городским судом. Судом было установлено, что в июне 2017 года обвиняемый распространял наркотики, используя интернет-магазин, созданный неустановленным лицом в программе мгновенного обмена сообщениями Telegram. Наркотики в крупном размере мужчина вместе со своими подельниками расфасовывал и делал «закладки» в подъездах многоквартирных домов Норильска. Оттуда их и забирали впоследствии приобретатели. Задержание сотрудниками полиции одного из участников группы с наркотическими средствами послужило основанием для возбуждения уголовного дела.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Приговор в законную силу не вступил.