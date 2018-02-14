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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:51 В этом году в Норильске планируется облагородить 22 дворовых территории на сумму 41 миллион рублей.
14:36 Сегодня норильский ЗАГС отмечает годовщину своего переезда в новое здание - Дворец торжеств.
14:20 Поклялись соблюдать российские законы и уважать нашу культуру. В Норильске мигранты приняли присягу гражданина РФ.
14:09 Заместитель руководителя краевого ГСУ проведет личный прием граждан в Норильске.
13:59 «Ай да Масленица!» На народные гуляния норильчан приглашает публичная библиотека.
13:53 Норильчане могут предложить свой вариант благоустройства выбранных территорий.
13:13 Одиннадцатиклассник из Норильска снова стал призером олимпиады.
12:32 Норильчан вновь предупреждают о появлении песца в городе. Полярная лиса напала на жителя района Талнах.
11:52 Норильск приглашает на презентацию юбилейного издания к своему 65-летию.
11:47 В воскресенье норильчане смастерят Масленицу. В этом году у нее будет самый длинный и яркий фартук.
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