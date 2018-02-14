Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2018, 11:47



В воскресенье норильчане смастерят Масленицу. В этом году у нее будет самый длинный и яркий фартук.

В 14 часов в музее стартует большая концертная программа с участием фольклорных ансамблей «Казачок», «Печки-лавочки» и «Соловушки». Коллективы исполнят народные песни и танцы. Солнечные скоморохи и сказочная Забава проведут для зрителей увлекательные конкурсы в лучших традициях празднования Масленицы. Для ловких и смелых - бег в мешках, перетягивание каната и даже настоящий бой подушками на бревне. В программе также конкурсы «Кто съест больше блинов», «Скакалка», «Снежки» и «Частушки». Продолжится праздник в 15.30 на Комсомольской площади. В программе метание валенка, бег на лыжах, подкидывание блинов и много других подвижных игр для всей семьи. В завершение праздника в 16.15 на площади состоится традиционное сжигание чучела Масленицы. В 15 часов «Сударыня Масленица» развернется и в Талнахском филиале Музея Норильска ул. (Енисейская, 8а). Праздник начнется театрализованным представлением «Гуляй, народ! Масленица у ворот!» с играми и забавами. С 15.00 до 17.30 для горожан будут открыты интерактивные музейные площадки «Разгуляй!», «Петрушка и его друзья», «Город мастеров», «Заигрыш». Завершит масленичные гуляния традиционное сжигание чучела в 16.30. Вход на Масленицу в Музей Норильска и Талнахский филиал по билетам. Предварительная продажа билетов открыта в кассах музеев. Пришедшим в костюмах вход бесплатный! Дополнительная информация в Музее Норильска по телефонам: 46-13-26 (касса), 46-13-27, в Талнахском филиале по телефонам: 44-27-81, 44-27-14.

Просмотров:165 В Центральном районе праздничные гуляния пройдут на площадке Музея Норильска (Ленинский пр., 14). В 13 часов откроется Масленичная ярмарка с сувенирами, вырастет настоящая Ремесленная слобода. Встретит гостей и подарит праздничное настроение фольклорный ансамбль «Бабий кут». Мастера рукоделия вместе с горожанами создадут элементы костюма Масленицы: солнечные бусы, яркий фартук и пояс. Для самых юных гостей и их родителей кукольный театр подготовил волшебное представление. На память о празднике свою птицу счастья сделать помогут на мастер-классах. Норильчане также смогут попробовать себя в городецкой росписи и лепке из глины. Подлинная городецкая роспись и другие произведения народного искусства в этот день будут доступны для просмотра в музее на выставке народных промыслов Нижегородской области «Городец – город мастеров». В экспозиции - предметы из фондов Городецкого историко-художественного музейного комплекса.В 14 часов в музее стартует большая концертная программа с участием фольклорных ансамблей «Казачок», «Печки-лавочки» и «Соловушки». Коллективы исполнят народные песни и танцы. Солнечные скоморохи и сказочная Забава проведут для зрителей увлекательные конкурсы в лучших традициях празднования Масленицы. Для ловких и смелых - бег в мешках, перетягивание каната и даже настоящий бой подушками на бревне. В программе также конкурсы «Кто съест больше блинов», «Скакалка», «Снежки» и «Частушки».Продолжится праздник в 15.30 на Комсомольской площади. В программе метание валенка, бег на лыжах, подкидывание блинов и много других подвижных игр для всей семьи. В завершение праздника в 16.15 на площади состоится традиционное сжигание чучела Масленицы.В 15 часов «Сударыня Масленица» развернется и в Талнахском филиале Музея Норильска ул. (Енисейская, 8а). Праздник начнется театрализованным представлением «Гуляй, народ! Масленица у ворот!» с играми и забавами. С 15.00 до 17.30 для горожан будут открыты интерактивные музейные площадки «Разгуляй!», «Петрушка и его друзья», «Город мастеров», «Заигрыш». Завершит масленичные гуляния традиционное сжигание чучела в 16.30.Вход на Масленицу в Музей Норильска и Талнахский филиал по билетам. Предварительная продажа билетов открыта в кассах музеев. Пришедшим в костюмах вход бесплатный!Дополнительная информация в Музее Норильска по телефонам: 46-13-26 (касса), 46-13-27, в Талнахском филиале по телефонам: 44-27-81, 44-27-14.