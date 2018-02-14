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14 февраля 2018, 11:52



Норильск приглашает на презентацию юбилейного издания к своему 65-летию.

На встречу приглашены авторы текстов и фотографий Светлана Гунина и Александр Харитонов, а также организаторы попробуют связаться с другим соавтором книги, позвонив на материк Владиславу Толстову. Книга пока не поступит в широкую продажу, дожидаясь своего праздничного часа, однако на презентации планируется провести конкурсы для знатоков истории города.

Просмотров:130 Завтра, 15 февраля, в 17 часов в публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) будет представлена новая книга под названием «Норильск. 1953-2018. Город в едином ритме». Она представляет собой фотоальбом, наполненный архивными документами, историческими снимками и артефактами и состоящий из 65 глав с самыми значимыми событиями и фактами каждого года.На встречу приглашены авторы текстов и фотографий Светлана Гунина и Александр Харитонов, а также организаторы попробуют связаться с другим соавтором книги, позвонив на материк Владиславу Толстову. Книга пока не поступит в широкую продажу, дожидаясь своего праздничного часа, однако на презентации планируется провести конкурсы для знатоков истории города.