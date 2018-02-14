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14 февраля 2018, 12:32



Норильчан вновь предупреждают о появлении песца в городе. Полярная лиса напала на жителя района Талнах.

Напомним, после нападения на норильчан полярного волка, больного бешенством, в городе ввели карантин, который заканчивается завтра, 15 февраля.

Просмотров:164 Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором хорошо видно, как песец гоняется за собакой. Домашний питомец, похоже, воспринимает это, как игру. Однако в итоге песец укусил собаку. Хозяин животного, снявший видео, сообщил, что сначала дикий зверь цапнул его за ногу, но надежная обувь и одежда защитили от реального укуса. Мужчина также пишет, что песец совершенно его не боялся и постоянно кружил рядом, что очень похоже на поведение зверя, больного бешенством.Напомним, после нападения на норильчан полярного волка, больного бешенством, в городе ввели карантин, который заканчивается завтра, 15 февраля.