Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2018, 13:13



Одиннадцатиклассник из Норильска снова стал призером олимпиады.

Победителями стали четверо ребят из красноярских школ. Среди тех, кто получил дипломы призеров, а их шесть человек, есть и наш земляк - Александр Синеоков, ученик 11 класса норильской гимназия № 4. Напомним, в этом году в краевом этапе олимпиады участвуют 52 норильских ученика: по 11 предметам Норильску было разрешено проводить краевой этап у себя на территории, по всем остальным дисциплинам олимпиада для наших ребят носит выездной характер. Победителей и участников этого состязания отметят в норильском Дворце творчества детей и молодежи 21 февраля. Что касается олимпиады по английскому языку, то согласно данным сайта http://www.krao.ru, в ней приняли участие 49 красноярских школьников из 9-11-х классов. Региональный этап олимпиады по английскому языку проводится в четыре конкурса: конкурс понимания устного и письменного текстов, лексико-грамматический тест, конкурс письменной речи и конкурс устной речи. Участники регионального этапа, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе, который пройдет в Казани с 23 по 28 апреля.

Просмотров:151 13 февраля в Красноярском педагогическом университете им. В. П. Астафьева проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.Победителями стали четверо ребят из красноярских школ. Среди тех, кто получил дипломы призеров, а их шесть человек, есть и наш земляк - Александр Синеоков, ученик 11 класса норильской гимназия № 4.Напомним, в этом году в краевом этапе олимпиады участвуют 52 норильских ученика: по 11 предметам Норильску было разрешено проводить краевой этап у себя на территории, по всем остальным дисциплинам олимпиада для наших ребят носит выездной характер. Победителей и участников этого состязания отметят в норильском Дворце творчества детей и молодежи 21 февраля.Что касается олимпиады по английскому языку, то согласно данным сайта http://www.krao.ru, в ней приняли участие 49 красноярских школьников из 9-11-х классов. Региональный этап олимпиады по английскому языку проводится в четыре конкурса: конкурс понимания устного и письменного текстов, лексико-грамматический тест, конкурс письменной речи и конкурс устной речи.Участники регионального этапа, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе, который пройдет в Казани с 23 по 28 апреля.