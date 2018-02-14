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14 февраля 2018, 13:53



Норильчане могут предложить свой вариант благоустройства выбранных территорий.

Накануне общественная комиссия по развитию городской среды единогласно утвердила дату, время, место второго этапа голосования. Как пояснила Марина Чирич, и. о. заместителя начальника УГХ, для этих территорий Союз архитекторов России уже готовит дизайн-проекты, которые будут размещены на сайте города (www.norilsk-city.ru), а также в общественных местах. До 1 марта горожане могут с ними ознакомиться и внести свои предложения по благоустройству данных территорий. «Хотелось бы, чтобы люди выносили свои предложения и замечания к предложенным проектам, которые с этим учетом могли бы быть доработаны. Предложения ждут в приемной управления городского хозяйства, а также на нашем сайте ugh@norilsk-city.ru», - отметила Марина Чирич. Второй тур голосования пройдет 18 марта с 8.00 до 20.00 в зданиях избирательных участков, где будут происходить выборы Президента РФ. Урны для голосования по выбору территории будут установлены на первых этажах участков. Голосование будет вестись с предоставлением паспорта с указанием персональных данных, бюллетени будут пронумерованы. Специалисты УГХ отмечают, что присутствующие на месте волонтеры будут подробно рассказывать про представленные дизайн-проекты. Напомним, на реализацию программы из федерального бюджета предусмотрено более 19 млн рублей. Результаты выбора горожан должны быть известны 20 марта.

Просмотров:98 Тройку «призеров» территорий, претендующих на благоустройство по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год определили в ходе голосования, которое проходило с 10 января по 9 февраля. В итоге из 10 предложенных на сайте города территорий были выбраны три: набережная ручья Кайерканский, территория в районе улицы Озерной, 15а, и площадка в районе улиц Маслова и Бауманской.Накануне общественная комиссия по развитию городской среды единогласно утвердила дату, время, место второго этапа голосования.Как пояснила Марина Чирич, и. о. заместителя начальника УГХ, для этих территорий Союз архитекторов России уже готовит дизайн-проекты, которые будут размещены на сайте города (www.norilsk-city.ru), а также в общественных местах.До 1 марта горожане могут с ними ознакомиться и внести свои предложения по благоустройству данных территорий.«Хотелось бы, чтобы люди выносили свои предложения и замечания к предложенным проектам, которые с этим учетом могли бы быть доработаны. Предложения ждут в приемной управления городского хозяйства, а также на нашем сайте ugh@norilsk-city.ru», - отметила Марина Чирич.Второй тур голосования пройдет 18 марта с 8.00 до 20.00 в зданиях избирательных участков, где будут происходить выборы Президента РФ. Урны для голосования по выбору территории будут установлены на первых этажах участков. Голосование будет вестись с предоставлением паспорта с указанием персональных данных, бюллетени будут пронумерованы. Специалисты УГХ отмечают, что присутствующие на месте волонтеры будут подробно рассказывать про представленные дизайн-проекты.Напомним, на реализацию программы из федерального бюджета предусмотрено более 19 млн рублей. Результаты выбора горожан должны быть известны 20 марта.