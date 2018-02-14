Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2018, 13:59



«Ай да Масленица!» На народные гуляния норильчан приглашает публичная библиотека.

Праздничное мероприятие состоится 17 февраля в 14:00 по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-13-41.

Просмотров:118 Гости праздника смогут проявить удаль в народных играх, сделать селфи в самой солнечной фотозоне, а также научатся делать свистки и лоскутных кукол на мастер-классах. Ребят также ждут громкие чтения и развлекательная программа от детской библиотеки. А вкусные блины по традиции достанутся всем без исключения!Праздничное мероприятие состоится 17 февраля в 14:00 по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-13-41.