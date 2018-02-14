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14 февраля 2018, 14:09



Заместитель руководителя краевого ГСУ проведет личный прием граждан в Норильске.

21 февраля прием граждан пройдет в помещении следственного отдела по г. Норильску, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 7. Предварительная запись на прием ведется по телефону 46-13-39.

Просмотров:105 20 февраля 2018 года с 15 часов первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю Александр Расстрыгин проведет личный прием граждан по трудовым вопросам, в том числе по вопросам обеспечения безопасных условий труда в помещении АБК медного завода.21 февраля прием граждан пройдет в помещении следственного отдела по г. Норильску, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 7.Предварительная запись на прием ведется по телефону 46-13-39.