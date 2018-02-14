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14 февраля 2018, 14:20



Поклялись соблюдать российские законы и уважать нашу культуру. В Норильске мигранты приняли присягу гражданина РФ.

Открывая торжественное мероприятие, и. о. начальника городской полиции Владислав Фальченко отметил, что, принимая присягу, каждый гражданин должен понимать всю ответственность этого решения. Подполковник полиции поздравил новоиспеченных граждан России с важным событием в их жизни, пожелал благополучия и успехов во всех начинаниях. Церемония была организована для 12 иностранных граждан. Каждый приглашенный поклялся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Напомним, что с 1 сентября 2017 года, согласно вступившим в силу изменениям в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие гражданство РФ. От ее принесения освобождаются лица, не достигшие 18-летнего возраста, а также недееспособные граждане. Присяга приносится после принятия решения о приобретении российского гражданства. В случае отказа гражданина от принесения присяги решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене. После произнесения и подписания слов клятвы в течение 10 дней участники мероприятия получают свои российские паспорта.

Просмотров:79 В отделе МВД России по г. Норильску состоялась церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами, по заявлениям которых принято положительное решение о получении российского гражданства.Открывая торжественное мероприятие, и. о. начальника городской полиции Владислав Фальченко отметил, что, принимая присягу, каждый гражданин должен понимать всю ответственность этого решения. Подполковник полиции поздравил новоиспеченных граждан России с важным событием в их жизни, пожелал благополучия и успехов во всех начинаниях.Церемония была организована для 12 иностранных граждан. Каждый приглашенный поклялся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.Напомним, что с 1 сентября 2017 года, согласно вступившим в силу изменениям в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие гражданство РФ. От ее принесения освобождаются лица, не достигшие 18-летнего возраста, а также недееспособные граждане.Присяга приносится после принятия решения о приобретении российского гражданства. В случае отказа гражданина от принесения присяги решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене.После произнесения и подписания слов клятвы в течение 10 дней участники мероприятия получают свои российские паспорта.