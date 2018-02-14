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14 февраля 2018, 14:36



Сегодня норильский ЗАГС отмечает годовщину своего переезда в новое здание - Дворец торжеств.

В нынешнем году в День святого Валентина в норильском ЗАГСе изъявила желание зарегистрировать свой брак только одна пара.

Просмотров:79 14 февраля 2002 года, в День святого Валентина, норильский ЗАГС переехал в здание бывшего детского садика на Ленинском проспекте. Для него был сделан роскошный ремонт - ЗАГС стал одним из самых богато отделанных присутственных мест города. В первые день в торжественной обстановке нового Дворца торжеств и в присутствии всей городской власти свадебный обряд прошли первые посетители дворца - на свет появились три новые семьи.В нынешнем году в День святого Валентина в норильском ЗАГСе изъявила желание зарегистрировать свой брак только одна пара.