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14 февраля 2018, 14:51



В этом году в Норильске планируется облагородить 22 дворовых территории на сумму 41 миллион рублей.

«В этом году включены все работы из минимального перечня – будет выполнена асфальтировка, установка скамеек, урн, энергосберегающих светильников. В прошлом году было пять территорий, где работы выполнялись по дополнительному перечню, благодаря чему появилась детская площадка во дворе ул. Дудинской, 3, а четыре двора были озеленены», - пояснила она. Накануне утверждения программы управляющие компании провели собрания собственников жилья, которые передали 67 заявок на включение их дворов в программу. Однако из-за невозможности столь масштабного финансирования в программе осталось только 22 двора. Помимо планов на нынешний год Шульгина также подвела итоги реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» за прошлый год. В частности, отметила, что работы выполнялись на 41 территории. Асфальтировку провели в 26 дворах (было заасфальтировано почти 24 тысячи м2), в 16 установили скамейки (67 штук), в 15 дворах появились урны (82 штуки). В подъездах 18 домов смонтированы 64 энергосберегающих светильника. «В 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 2017 году» была благоустроена территория, прилегающая к набережной озера Долгое. В рамках этих мероприятий выделено 18 млн рублей, за счет которых сделана планировка территории, закуплена 141 парковая скамья, изготовлен столб с часами, который будет установлен летом. Помимо этого, обустроен городской парк в районе Ленинского пр., 37. Во дворе разбит сквер, заасфальтирована территория, оформлены поребрики, установлены две площадки – спортивная и детская, озеленена территория, установлена скульптура «Король-лев». Летом там будут установлены скамейки, которые также уже закуплены», - добавила заместитель начальника УГХ Марина Алексеева.

Просмотров:126 Из 22 территорий, подлежащих благоустройству в текущем году в рамках утвержденной адресной программы, восемь перешли из программы 2017 года, рассказала на пресс-конференции и. о. начальника УЖКХ Татьяна Шульгина.«В этом году включены все работы из минимального перечня – будет выполнена асфальтировка, установка скамеек, урн, энергосберегающих светильников. В прошлом году было пять территорий, где работы выполнялись по дополнительному перечню, благодаря чему появилась детская площадка во дворе ул. Дудинской, 3, а четыре двора были озеленены», - пояснила она.Накануне утверждения программы управляющие компании провели собрания собственников жилья, которые передали 67 заявок на включение их дворов в программу. Однако из-за невозможности столь масштабного финансирования в программе осталось только 22 двора.Помимо планов на нынешний год Шульгина также подвела итоги реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» за прошлый год. В частности, отметила, что работы выполнялись на 41 территории. Асфальтировку провели в 26 дворах (было заасфальтировано почти 24 тысячи м2), в 16 установили скамейки (67 штук), в 15 дворах появились урны (82 штуки). В подъездах 18 домов смонтированы 64 энергосберегающих светильника.«В 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 2017 году» была благоустроена территория, прилегающая к набережной озера Долгое. В рамках этих мероприятий выделено 18 млн рублей, за счет которых сделана планировка территории, закуплена 141 парковая скамья, изготовлен столб с часами, который будет установлен летом. Помимо этого, обустроен городской парк в районе Ленинского пр., 37. Во дворе разбит сквер, заасфальтирована территория, оформлены поребрики, установлены две площадки – спортивная и детская, озеленена территория, установлена скульптура «Король-лев». Летом там будут установлены скамейки, которые также уже закуплены», - добавила заместитель начальника УГХ Марина Алексеева.