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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:18 Норильские спортсмены стали призерами краевых соревнований.
17:56 Затраты - ниже, добыча – выше. На Пеляткинском газоконденсатном месторождении уже вовсю работает коллекторная система сбора газа.
17:13 В рамках мероприятий, приуроченных к Дню книгодарения, депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Толстов передал библиотечной системе Норильска краеведческие издания.
17:09 Книга – лучший подарок. Кайерканская детская библиотека поздравила районное Общество инвалидов с новосельем.
14:51 В этом году в Норильске планируется облагородить 22 дворовых территории на сумму 41 миллион рублей.
14:36 Сегодня норильский ЗАГС отмечает годовщину своего переезда в новое здание - Дворец торжеств.
14:20 Поклялись соблюдать российские законы и уважать нашу культуру. В Норильске мигранты приняли присягу гражданина РФ.
14:09 Заместитель руководителя краевого ГСУ проведет личный прием граждан в Норильске.
13:59 «Ай да Масленица!» На народные гуляния норильчан приглашает публичная библиотека.
13:53 Норильчане могут предложить свой вариант благоустройства выбранных территорий.
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