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14 февраля 2018, 17:09



Книга – лучший подарок. Кайерканская детская библиотека поздравила районное Общество инвалидов с новосельем.



Просмотров:183 Сегодня, в Международный день дарения книг, заведующая библиотекой № 8 Вера Панаморёва побывала в новом помещении кайерканского Общества инвалидов на Строительной, 1ж. Представители организации уже сделали в нем ремонт и теперь его обживают. В частности, они обустроили уютный уголок для чаепитий, комнату для творческой деятельности. Теперь у них появится и зона для чтения. От Кайерканской детской библиотеки Общество получило в дар около двух десятков новых книг. Среди них краеведческие и энциклопедические издания, сборники поэзии и классические произведения.