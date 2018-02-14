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14 февраля 2018, 17:13



В рамках мероприятий, приуроченных к Дню книгодарения, депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Толстов передал библиотечной системе Норильска краеведческие издания.



Просмотров:175 Среди них документальные книги о роли жителей Красноярского края в Великой Отечественной войне, интереснейшие «Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича» – самобытную городскую летопись Красноярска 1770-х – 1890-х годов, биографию выдающегося сибирского хореографа Михаила Годенко, необычную энциклопедию для молодых семей нашего края, художественные произведения местных авторов и другие уникальные издания. Уже через неделю подаренные томики будут приняты в фонд библиотечной системы и отправятся на полки сектора краеведческой информации ждать своих первых читателей.