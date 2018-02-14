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14 февраля 2018, 17:56



Затраты - ниже, добыча – выше. На Пеляткинском газоконденсатном месторождении уже вовсю работает коллекторная система сбора газа.

Коллекторная система сбора газа дает и такие преимущества, как: снижение металлоемкости на 30%; уменьшение протяженности трубопроводов. Последнее означает, что при лучевой схеме на 62 километра возможно подключение только пяти скважин, а при коллекторной - на 27,5 километра можно подключить все десять скважин и при этом минимизировать сроки и стоимость их подключения. Кроме того, высокая степень автоматизации коллекторной системы позволяет отслеживать большее количество параметров технологических процессов и дистанционно управлять ими, например, отслеживать дополнительные параметры, а именно: расход и температуру газожидкостной смеси и метанола по каждой скважине, дистанционное управление основной запорно-регулирующей арматуры.

Просмотров:184 Строительство коллекторной системы сбора газа началось в 2016 году, а в 2017-м стройка и комплексные испытания успешно завершились. Благодаря коллекторной системе сбора газа увеличилось количество эксплуатационных скважин Пеляткинского ГКМ с 36 до 41 скважины, включая и пять скважин кустовой площадки. Все это привело к увеличению добычи газа на 1,2 миллиона кубических метров в сутки, что позволяет обеспечить общую суточную потребность газа в НПР с пиковым объемом 12,4 миллиона кубических метров.Коллекторная система сбора газа дает и такие преимущества, как: снижение металлоемкости на 30%; уменьшение протяженности трубопроводов. Последнее означает, что при лучевой схеме на 62 километра возможно подключение только пяти скважин, а при коллекторной - на 27,5 километра можно подключить все десять скважин и при этом минимизировать сроки и стоимость их подключения.Кроме того, высокая степень автоматизации коллекторной системы позволяет отслеживать большее количество параметров технологических процессов и дистанционно управлять ими, например, отслеживать дополнительные параметры, а именно: расход и температуру газожидкостной смеси и метанола по каждой скважине, дистанционное управление основной запорно-регулирующей арматуры.