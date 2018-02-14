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14 февраля 2018, 18:18



Норильские спортсмены стали призерами краевых соревнований.

Тем временем норильская команда блестяще провела турнирные матчи на финальных играх первенства России (зона Сибирь) по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г. р. в Железногорске. Учащиеся отделения «Мини-футбол (футзал)» ДЮСШ № 6 завоевали бронзу, показав высокий уровень спортивной подготовки и технико-тактическое мастерство на спортивных площадках. В группе «В» спортсмены соревновались с командами из различных городов Красноярского края.

Просмотров:157 В первенстве Красноярского края по спортивной (вольной) борьбе среди юниоров до 21 года норильчанин Алан Габуев занял первое место в весовой категории 92 кг. Турнир проходил с 9 по 11 февраля в Красноярске, в нем приняли участие 120 спортсменов нашего региона. Благодаря достойной победе Алан отобрался на первенство Сибирского федерального округа по спортивной борьбе, которое пройдет в конце февраля 2018 года. Спортсмен занимается в ДЮСШ № 4 у Александра Овчинникова.Тем временем норильская команда блестяще провела турнирные матчи на финальных играх первенства России (зона Сибирь) по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г. р. в Железногорске. Учащиеся отделения «Мини-футбол (футзал)» ДЮСШ № 6 завоевали бронзу, показав высокий уровень спортивной подготовки и технико-тактическое мастерство на спортивных площадках. В группе «В» спортсмены соревновались с командами из различных городов Красноярского края.