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15 февраля 2018, 10:39

Выходные будут напряженными. Юные футболитсты Норильска поборются за путувку в Москву.


Матчи в рамках межгородского финала совместной программы АМФР и «Норникеля» «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» пройдут в Норильске 17 и 18 февраля.
Сильнейшие школьные команды мальчиков и девочек вступят в борьбу за право представлять Заполярье на всероссийском финале 13-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» в Подмосковье.
Все матчи пройдут в ДС «Арктика» (Норильск, ул. Наб. Урванцева, 53). 17 января (суббота) - с 9.40 до 15.30, 18 января (воскресение) - с 11.00 до 14.30 по местному времени.
Напомним, совместная программа АМФР и «Норникеля» «Регион Заполярье», созданная благодаря поддержке металлургической компании, призвана придать дополнительный импульс развитию мини-футбола в Норильском промышленном районе и Мурманской области. Она рассчитана на школьников Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного и Никеля. Благодаря данной программе команды северных территорий нашей страны получили возможность прямого выхода во всероссийский финал проекта «Мини-футбол - в школу», который реализуется по всей территории нашей страны уже 13-й сезон, став самым массовым школьным спортивным проектом в РФ. Общее число участников проекта «Мини-футбол - в школу» ежегодно приближается к отметке в 1,5 млн человек.

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    Список новостей

 15 февраля 2018 
15:52   Норильск отметился по всем показателям. В Красноярском крае подвели итоги 2017 года по числу браков, разводов, новорожденных и соотношении полов. 15:12   За преступления несовершеннолетнего вора дважды расплатились родители. Какое решение примет норильский суд в третий раз?
13:45   Никто не обернулся. В рамках благотворительного марафона «Февраль добрых дел» в административно-деловом центре Норильска прошел флешмоб, который продемонстрировал равнодушие людей. 13:24   К борьбе готовы. Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Александр Соколов подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Сочи.
13:04   Фронт работ для ТОС. Норильчане могут подать заявки с идеями по благоустройству города силами трудовых отрядов старшеклассников. 12:36   Передали опыт и пожелали удачи. Игроки «Норильского никеля» провели занятия с юными футболистами в школах Норильска.
12:34   Книги, собранные в День книгодарения в детской библиотеке, передадут в детскую городскую больницу. 12:27   Близится праздник. С 19 по 22 февраля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
12:15   В публичной библиотеке прошла презентация новой книги Татьяны Шайбулатовой. 11:45   «28 петель» для малюток. Творческое сообщество призывает норильчан к сотрудничеству во благо маленьких пациентов детской городской больницы.
11:24   Норильские школьники могут претендовать на поездку в «Артек» по общеразвивающей программе «Юный правозащитник». 10:52   Норильских госавтоинспекторов отметили за спасение человека на пожаре.
10:39   Выходные будут напряженными. Юные футболитсты Норильска поборются за путувку в Москву.

 14 февраля 2018 
18:18   Норильские спортсмены стали призерами краевых соревнований. 17:56   Затраты - ниже, добыча – выше. На Пеляткинском газоконденсатном месторождении уже вовсю работает коллекторная система сбора газа.
17:13   В рамках мероприятий, приуроченных к Дню книгодарения, депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Толстов передал библиотечной системе Норильска краеведческие издания. 17:09   Книга – лучший подарок. Кайерканская детская библиотека поздравила районное Общество инвалидов с новосельем.
14:51   В этом году в Норильске планируется облагородить 22 дворовых территории на сумму 41 миллион рублей. 14:36   Сегодня норильский ЗАГС отмечает годовщину своего переезда в новое здание - Дворец торжеств.
14:20   Поклялись соблюдать российские законы и уважать нашу культуру. В Норильске мигранты приняли присягу гражданина РФ. 14:09   Заместитель руководителя краевого ГСУ проведет личный прием граждан в Норильске.
13:59   «Ай да Масленица!» На народные гуляния норильчан приглашает публичная библиотека. 13:53   Норильчане могут предложить свой вариант благоустройства выбранных территорий.
13:13   Одиннадцатиклассник из Норильска снова стал призером олимпиады. 12:32   Норильчан вновь предупреждают о появлении песца в городе. Полярная лиса напала на жителя района Талнах.
11:52   Норильск приглашает на презентацию юбилейного издания к своему 65-летию. 11:47   В воскресенье норильчане смастерят Масленицу. В этом году у нее будет самый длинный и яркий фартук.
11:16   Жителя Норильска отправят за решетку на восемь лет за распространение наркотиков. 10:47   Норильчане выразили свое мнение. Подведены промежуточные итоги опроса горожан по выбору территорий для благоустройства в 2018 году.
10:37   «Норникель» получил Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017».

 13 февраля 2018 
18:52   В Норильске пятиклассница угодила под колеса автомобиля. Девочка перебегала дорогу в неустановленном месте. 18:51   Был светофор зеленый. В Норильске в результате ДТП пострадал автоматический регулировщик.
18:30   В ГЦК прошел первый конкурс «Папа, мама, я - музыкальная семья», посвященный 65-летнему юбилею Норильска. 18:18   С первого раза не понял. Уголовную ответственность понесет житель Талнаха, управлявший автомобилем нетрезвым.
16:02   В Норильске под колеса машины едва не угодил подросток. Обозрение на дорогах существенно ухудшают высокие сугробы. 15:41   «Енисейский экспресс» доставит не только культурные мероприятия, но и социальные.
15:16   От Встречи, через Разгуляй до Прощеного. С понедельника, 12 февраля, идет неделя Масленицы. 14:56   В Норильске выступит струнный ансамбль Красноярского симфонического оркестра, лауреата всероссийских и международных конкурсов.
14:24   В Дудинке готовится к открытию выставка известного писателя и художника Виктора Конецкого. А встреча с женой художника состоится в Норильске. 14:01   Директором медного завода Заполярного филиала «Норникеля» назначен Александр Леонов.
14:01   Алексей Девочкин назначен заместителем директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами - главным инженером. 14:00   Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подписал приказ о назначении Евгения Борзенко первым заместителем директора ЗФ – операционным директором.
13:22   Обнаружив чужой кошелек с крупной суммой денег, норильчанка решила присвоить его себе. Сейчас ей грозит тюрьма на пять лет. 12:40   В четверг, 15 февраля, в Норильске состоится митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
12:35   650 норильчан будут награждены медалями «65 лет городу Норильску». 12:06   Сегодня норильских школьников посвятят в юнармейцы.

 12 февраля 2018 
18:36   13 февраля, в 11.30 в соборе «Всех скорбящих Радость» состоится панихида по Сергею Панченко, депутату Норильского ... 18:02   Норильским старшеклассникам рассказали об устройстве органов местного самоуправления. Ребята из городского клуба «Интеллект» побывали на экскурсии в администрации города.
17:47   Наряды - бальные, манеры – светские. Сретенский бал окутал Норильск атмосферой ушедших эпох. 17:21   Поножовщина в Оганере: один – убит, второй – ранен, убийца – задержан.




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