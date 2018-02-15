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15 февраля 2018, 10:39



Выходные будут напряженными. Юные футболитсты Норильска поборются за путувку в Москву.

Сильнейшие школьные команды мальчиков и девочек вступят в борьбу за право представлять Заполярье на всероссийском финале 13-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» в Подмосковье. Все матчи пройдут в ДС «Арктика» (Норильск, ул. Наб. Урванцева, 53). 17 января (суббота) - с 9.40 до 15.30, 18 января (воскресение) - с 11.00 до 14.30 по местному времени. Напомним, совместная программа АМФР и «Норникеля» «Регион Заполярье», созданная благодаря поддержке металлургической компании, призвана придать дополнительный импульс развитию мини-футбола в Норильском промышленном районе и Мурманской области. Она рассчитана на школьников Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного и Никеля. Благодаря данной программе команды северных территорий нашей страны получили возможность прямого выхода во всероссийский финал проекта «Мини-футбол - в школу», который реализуется по всей территории нашей страны уже 13-й сезон, став самым массовым школьным спортивным проектом в РФ. Общее число участников проекта «Мини-футбол - в школу» ежегодно приближается к отметке в 1,5 млн человек.

Просмотров:163 Матчи в рамках межгородского финала совместной программы АМФР и «Норникеля» «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» пройдут в Норильске 17 и 18 февраля.Сильнейшие школьные команды мальчиков и девочек вступят в борьбу за право представлять Заполярье на всероссийском финале 13-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» в Подмосковье.Все матчи пройдут в ДС «Арктика» (Норильск, ул. Наб. Урванцева, 53). 17 января (суббота) - с 9.40 до 15.30, 18 января (воскресение) - с 11.00 до 14.30 по местному времени.Напомним, совместная программа АМФР и «Норникеля» «Регион Заполярье», созданная благодаря поддержке металлургической компании, призвана придать дополнительный импульс развитию мини-футбола в Норильском промышленном районе и Мурманской области. Она рассчитана на школьников Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного и Никеля. Благодаря данной программе команды северных территорий нашей страны получили возможность прямого выхода во всероссийский финал проекта «Мини-футбол - в школу», который реализуется по всей территории нашей страны уже 13-й сезон, став самым массовым школьным спортивным проектом в РФ. Общее число участников проекта «Мини-футбол - в школу» ежегодно приближается к отметке в 1,5 млн человек.