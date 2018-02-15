Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2018, 10:52



Норильских госавтоинспекторов отметили за спасение человека на пожаре.

Дорожные полицейские Владимир Пальцев и Антон Беденко, находясь на маршруте патрулирования, заметили дым из окна дома на 3-м этаже. Сообщив по рации о необходимости вызова пожарных расчетов, госавтоинспекторы вызвали подкрепление и, не раздумывая, бросились в дом. Вскрыв дверь, стражи порядка с риском для собственной жизни вытащили из задымленной квартиры ее владельца. Узнав от мужчины, что в квартире находится женщина, еще два подоспевших на помощь коллегам наряда ГИБДД в составе Владимира Дубченко, Руслана Федорова, Дениса Варюхина и Алексея Савина предприняли несколько попыток проникнуть в помещение ползком, однако из-за едкого дыма сделать этого не удавалось до прибытия пожарных расчетов. Спустя несколько минут прибывшие на вызов оперативного дежурного пожарные бригады занялись тушением возгорания и спасением 43-летней женщины, полицейские же к этому времени разбудили жильцов пятиэтажки и совместно с огнеборцами эвакуировали их из здания. Никто не пострадал. За профессионализм, инициативные и самоотверженные действия по спасению жизни человека и. о. начальника отдела МВД России по г. Норильску Владислав Фальченко вручил Владимиру Пальцеву и Антону Беденко ценные подарки ГУ МВД России по Красноярскому краю в виде наручных часов. Их коллеги удостоены почетных грамот главного управления.

Просмотров:166 Сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску поощрены ценными подарками за спасение мужчины во время пожара, произошедшего в жилом пятиэтажном доме на улице Орджоникидзе ранним утром в ноябре 2017 года, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Дорожные полицейские Владимир Пальцев и Антон Беденко, находясь на маршруте патрулирования, заметили дым из окна дома на 3-м этаже. Сообщив по рации о необходимости вызова пожарных расчетов, госавтоинспекторы вызвали подкрепление и, не раздумывая, бросились в дом. Вскрыв дверь, стражи порядка с риском для собственной жизни вытащили из задымленной квартиры ее владельца.Узнав от мужчины, что в квартире находится женщина, еще два подоспевших на помощь коллегам наряда ГИБДД в составе Владимира Дубченко, Руслана Федорова, Дениса Варюхина и Алексея Савина предприняли несколько попыток проникнуть в помещение ползком, однако из-за едкого дыма сделать этого не удавалось до прибытия пожарных расчетов.Спустя несколько минут прибывшие на вызов оперативного дежурного пожарные бригады занялись тушением возгорания и спасением 43-летней женщины, полицейские же к этому времени разбудили жильцов пятиэтажки и совместно с огнеборцами эвакуировали их из здания. Никто не пострадал.За профессионализм, инициативные и самоотверженные действия по спасению жизни человека и. о. начальника отдела МВД России по г. Норильску Владислав Фальченко вручил Владимиру Пальцеву и Антону Беденко ценные подарки ГУ МВД России по Красноярскому краю в виде наручных часов. Их коллеги удостоены почетных грамот главного управления.