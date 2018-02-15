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15 февраля 2018, 11:24



Норильские школьники могут претендовать на поездку в «Артек» по общеразвивающей программе «Юный правозащитник».

Тематические смены будут проходить с 14.03. по 04.04.2018, с 04.05. по 25.05.2018, с 28.05. по 18.06.2018, с 07.08. по 28.08.2018, с 10.11. по 01.12.2018, с 04.12. по 25.12.2018. Отбор детей на участие в тематической смене будет осуществляться на конкурсной основе в заочной форме в два этапа: на уровне прокуратур субъектов РФ и конкурсной комиссией на базе академии Генеральной прокуратуры РФ. Конкурс проводится два раза в год - в феврале и мае-июне, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) ребенка обязан зарегистрировать его в автоматизированной информационной системе «Путевка» на сайте «Артек» http://artek.org (www. артек.дети), подтверждая, в том числе, согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных ребенка, а также результатов его работ. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок самостоятельно регистрируется в АИС «Путевка», в личном кабинете заполняет свой профиль, указывая достижения за последние три года, и подает заявку на путевку. Поскольку зачисление детей на обучение осуществляется, в том числе, на основании рейтинга достижений, определенных АИС «Путевка», регистрация в указанной информационной системе является обязательной. Для участия в конкурсе необходимо предоставление в печатном виде следующих документов: - копия документа, удостоверяющего личность Участника (свидетельства о рождении ребенка или паспорта при достижении ребенком 14-летнего возраста); - заявка-анкета; - эссе на тему «Твори закон на благо общества»; - копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (грамоты, дипломы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные документы, подтверждающие достижения); - характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной организации и печатью организации; - справка о группе здоровья; - согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек»; - 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 см. Конкурс проводится 2 раза в год: - 1-й поток (прием документов - до 20.02.2018, конкурсный отбор – с 21.02.2018 до 22.02.2018); - 2-й поток (прием документов - с 01.05.2018 до 15.06.2018, конкурсный отбор – с 18.06.2018 до 25.06.2018). В конкурсном отборе могут участвовать дети, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно; имеющие группы здоровья: 1-2-3. Расходы, связанные с проездом обучающихся и сопровождающих их лиц в МД «Артек» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, осуществляются за счет средств родителей (законных представителей). Необходимую информацию также можно получить по телефону 8(383) 241-04-09 (подразделение кадровой службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры).

Просмотров:325 Дополнительную образовательную общеразвивающую программу «Юный правозащитник» для школьников на конкурсной основе организовали Генеральная прокуратура Российской Федерации и ФГБОУ МДЦ «Артек».Тематические смены будут проходить с 14.03. по 04.04.2018, с 04.05. по 25.05.2018, с 28.05. по 18.06.2018, с 07.08. по 28.08.2018, с 10.11. по 01.12.2018, с 04.12. по 25.12.2018. Отбор детей на участие в тематической смене будет осуществляться на конкурсной основе в заочной форме в два этапа: на уровне прокуратур субъектов РФ и конкурсной комиссией на базе академии Генеральной прокуратуры РФ. Конкурс проводится два раза в год - в феврале и мае-июне, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) ребенка обязан зарегистрировать его в автоматизированной информационной системе «Путевка» на сайте «Артек» http://artek.org (www. артек.дети), подтверждая, в том числе, согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных ребенка, а также результатов его работ.При подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок самостоятельно регистрируется в АИС «Путевка», в личном кабинете заполняет свой профиль, указывая достижения за последние три года, и подает заявку на путевку. Поскольку зачисление детей на обучение осуществляется, в том числе, на основании рейтинга достижений, определенных АИС «Путевка», регистрация в указанной информационной системе является обязательной.Для участия в конкурсе необходимо предоставление в печатном виде следующих документов:- копия документа, удостоверяющего личность Участника (свидетельства о рождении ребенка или паспорта при достижении ребенком 14-летнего возраста);- заявка-анкета;- эссе на тему «Твори закон на благо общества»;- копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (грамоты, дипломы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные документы, подтверждающие достижения);- характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной организации и печатью организации;- справка о группе здоровья;- согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек»;- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 см.Конкурс проводится 2 раза в год:- 1-й поток (прием документов - до 20.02.2018, конкурсный отбор – с 21.02.2018 до 22.02.2018);- 2-й поток (прием документов - с 01.05.2018 до 15.06.2018, конкурсный отбор – с 18.06.2018 до 25.06.2018).В конкурсном отборе могут участвовать дети, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно; имеющие группы здоровья: 1-2-3.Расходы, связанные с проездом обучающихся и сопровождающих их лиц в МД «Артек» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, осуществляются за счет средств родителей (законных представителей).Необходимую информацию также можно получить по телефону 8(383) 241-04-09 (подразделение кадровой службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры).