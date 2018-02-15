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15 февраля 2018, 11:45



«28 петель» для малюток. Творческое сообщество призывает норильчан к сотрудничеству во благо маленьких пациентов детской городской больницы.

«Уже есть договоренность с детской больницей. Мы приглашаем к сотрудничеству и просим поддержать материалами. Нужна чистая шерстяная пряжа, поскольку искусственные материалы для недоношенных деток противопоказаны. Пряжу можно приносить в благотворительный фонд «Территория добра» по адресу: Норильск, ул. Севастопольская, д. 4, с 12.00 до 18.00», сообщила на своей страничке председатель фонда Наталья Солодовник.

Просмотров:149 В творческое сообщество «28 петель» вошли неравнодушные женщины и любящие мамы, которые вяжут из натуральной шерсти пинетки, шапочки и пледы для недоношенных деток и отказников Норильской детской городской больницы. Идейный вдохновитель вязальщиц, Елена, не так давно приехала в Норильск, но благотворительностью занимается уже долгие годы. Прибыв в наш город, решила продолжить доброе дело и волею судеб единомышленников нашла в благотворительном фонде «Территории добра». Совместное доброе дело включает в себя и обучение вязанию, и изготовление вязаных изделий для малюток.«Уже есть договоренность с детской больницей. Мы приглашаем к сотрудничеству и просим поддержать материалами. Нужна чистая шерстяная пряжа, поскольку искусственные материалы для недоношенных деток противопоказаны. Пряжу можно приносить в благотворительный фонд «Территория добра» по адресу: Норильск, ул. Севастопольская, д. 4, с 12.00 до 18.00», сообщила на своей страничке председатель фонда Наталья Солодовник.