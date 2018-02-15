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15 февраля 2018, 12:15



В публичной библиотеке прошла презентация новой книги Татьяны Шайбулатовой.



Просмотров:127 Книга «Цикорий с медом и корицей» - это проза о сокровенном. «Прозу писать сложнее, чем стихи, - признается Татьяна Шайбулатова, - стихи, как бисер, нанизываешь на нитку, а прозу нужно пропустить через себя!» Вот, например, рассказ «Холодно», о героях, прошедших Афганистан, написан на основе реальных событий. Рукопись рассказа писательница отправляла своим друзьям, воевавшим в Афгане, те внесли несколько правок. И теперь никто не может упрекнуть Татьяну Ленцовну в недостоверности или искажении фактов. У «Цикория с медом и корицей» нет единой стилистической канвы: здесь и лирические размышления о жизни, и воспоминания, и неожиданные «вкрапления» человеческих судеб, и легенды, и стихи. Это книга внезапная и противоречивая, как сама автор.