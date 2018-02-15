Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2018, 12:27



Близится праздник. С 19 по 22 февраля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

21 февраля в 18.00 в Большом зале городского Центра культуры состоится праздничная концертная программа под названием «Я – защитник Отечества». В Выставочном зале будет развернута тематическая выставка «Несокрушимая и легендарная!». 22 февраля в 18.00 на сцене КДЦ «Юбилейный» состоится праздничная программа «Служить России!». Гости программы - ребята военно-спортивной игры «Патриот» и молодые солдаты, недавно вернувшиеся со службы в рядах Вооруженных сил России. Лейтмотивом концерта станут воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Грекова. В фойе центра откроется выставка плакатов «Русская армия всех сильней!», рассказывающая о ратных подвигах защитников родного Отечества. 22 февраля в 19.00 в зрительном зале ДК «Энергия» п. Снежногорск состоится тематический концерт «Жизнь во славу Отечества». На мероприятии выступят коллективы художественной самодеятельности и прозвучат торжественные слова и поздравления в честь всех защитников Отечества. Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах культурно-досуговых центров.

Просмотров:170 19 февраля в КДЦ им. В. Высоцкого в 16.00 пройдет отборочный тур Фестиваля солдатской песни «России верные сыны!», в котором примут участие 30 вокальных коллективов Норильска. Гала-концерт фестиваля состоится 21 февраля в 18.30. Лучшие вокальные коллективы исполнят строевые, маршевые и песни военных лет. Для участников и гостей фестиваля будут подготовлены экспозиции: фотовыставка «100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии», выставка картин преподавателей художественного отделения детской школы искусств «Мужская исповедь». На малой сцене состоится выступление вокально-инструментальных ансамблей «Камертон» и «Фаворит».21 февраля в 18.00 в Большом зале городского Центра культуры состоится праздничная концертная программа под названием «Я – защитник Отечества». В Выставочном зале будет развернута тематическая выставка «Несокрушимая и легендарная!».22 февраля в 18.00 на сцене КДЦ «Юбилейный» состоится праздничная программа «Служить России!».Гости программы - ребята военно-спортивной игры «Патриот» и молодые солдаты, недавно вернувшиеся со службы в рядах Вооруженных сил России. Лейтмотивом концерта станут воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Грекова. В фойе центра откроется выставка плакатов «Русская армия всех сильней!», рассказывающая о ратных подвигах защитников родного Отечества.22 февраля в 19.00 в зрительном зале ДК «Энергия» п. Снежногорск состоится тематический концерт «Жизнь во славу Отечества». На мероприятии выступят коллективы художественной самодеятельности и прозвучат торжественные слова и поздравления в честь всех защитников Отечества.Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах культурно-досуговых центров.