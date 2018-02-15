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15 февраля 2018, 12:34



Книги, собранные в День книгодарения в детской библиотеке, передадут в детскую городскую больницу.

Вечер получился шумным и веселым, а самое главное – на стеллаже, куда ребята и взрослые складывали принесенные в подарок книги, не осталось свободных полок. Все собранные в этот день томики будут переданы в библиотеку детской городской больницы, где они обязательно порадуют маленьких пациентов.

Просмотров:115 14 февраля в Детской библиотеке имени Саши Петряева отметили праздник - Международный день книгодарения. В просторном холле книжкиного дома библиотекари создали целый архипелаг из познавательных и творческих островков. На одном из них гостей ждал талисман библиотеки - Домовенок Кузя, который предложил ребятам создать собственную сказку, украсив ее яркими картинками из детских журналов. На другом расположился лототрон с вопросами по литературе – за правильный ответ участникам полагался небольшой, но приятный приз. Кто-то делился названиями самых увлекательных историй на островке любви к книгам, другие учились делать закладки из фетра и смайлики в технике оригами на открытых мастер-классах. Ну а самые быстрые и ловкие из гостей не упустили случай сыграть в мяч с заглянувшими на праздник Фиксиками.Вечер получился шумным и веселым, а самое главное – на стеллаже, куда ребята и взрослые складывали принесенные в подарок книги, не осталось свободных полок. Все собранные в этот день томики будут переданы в библиотеку детской городской больницы, где они обязательно порадуют маленьких пациентов.