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15 февраля 2018, 12:36



Передали опыт и пожелали удачи. Игроки «Норильского никеля» провели занятия с юными футболистами в школах Норильска.

Профессиональные спортсмены мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели разминку и показали ребятам несколько специальных упражнений. В конце мероприятия юные футболисты сыграли с мастерами в мини-футбол. «Очень здорово, что игроки МФК «Норильский никель» посещают школы. Потому что можно получить ценный опыт. Он пригодится нам в будущем. Вообще приятно видеть профессиональных игроков клуба на паркете. А когда они находятся рядом с тобой и обучают тебя, то это дорогого стоит. Разобрали несколько финтов, мы очень рады», - поделился впечатлением после тренировки ученик 13-й школы Русал Меликов. Стоит отметить, что до финальных городских соревнований осталось совсем немного времени. Итоговые состязаний пройдут 17 и 18 февраля на паркете Дворца спорта «Арктика». В главных матчах турнира встретятся 16 школьных команд. Начало игр - в 10 часов, сообщил пресс-атташе МФК "Норильский никель" Андрей Деганов.

Просмотров:126 Тренировочные занятия в школах города были организованы в преддверии старта финальных городских соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол в школу. Регион Заполярье».Профессиональные спортсмены мини-футбольного клуба «Норильский никель» провели разминку и показали ребятам несколько специальных упражнений. В конце мероприятия юные футболисты сыграли с мастерами в мини-футбол.«Очень здорово, что игроки МФК «Норильский никель» посещают школы. Потому что можно получить ценный опыт. Он пригодится нам в будущем. Вообще приятно видеть профессиональных игроков клуба на паркете. А когда они находятся рядом с тобой и обучают тебя, то это дорогого стоит. Разобрали несколько финтов, мы очень рады», - поделился впечатлением после тренировки ученик 13-й школы Русал Меликов.Стоит отметить, что до финальных городских соревнований осталось совсем немного времени. Итоговые состязаний пройдут 17 и 18 февраля на паркете Дворца спорта «Арктика». В главных матчах турнира встретятся 16 школьных команд. Начало игр - в 10 часов, сообщил пресс-атташе МФК "Норильский никель" Андрей Деганов.