Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2018, 13:04



Фронт работ для ТОС. Норильчане могут подать заявки с идеями по благоустройству города силами трудовых отрядов старшеклассников.

Для участия в конкурсе необходимо до 4 марта 2018 года предоставить подготовленный пакет документов в Молодежный центр. Образцы документов можно найти в положении о конкурсе, в разделе «Документы» на страничке Молодежного центра вКонтакте или получить по предварительному запросу на свою электронную почту. Из положения о конкурсе можно узнать и об основных требованиях к проектам. Подготовленный пакет документов необходимо предоставить как в бумажном варианте по адресу: ул. Советская, 9 (оставить на вахте), так и в электронном виде - переслать на адрес электронной почты 89059995559@mail.ru. Лучшие проекты по итогам работы муниципальной конкурсной комиссии примут участие в краевом этапе конкурса. Окончательные итоги будут подведены до 6 апреля 2018 года и опубликованы на сайте МыМолодые РФ - http://www.molodkrsk.ru/. На реализацию самых удачных проектов будут выделены рабочие места в трудовых отрядах старшеклассников от 14 до 18 лет за счет средств краевого бюджета. Получить информацию по вопросам участия в конкурсе и процедуре подготовки проектов можно у куратора штаба флагманской программы «Моя территория» в Норильске по телефонам: 8-905-999-55-59 или 36-36-62.

Просмотров:111 Принять участие в конкурсе проектов и предложить свою программу благоустройства и развития уличной инфраструктуры силами ТОС могут: инициативные группы подростков, общественные организации, молодежные центры, школы, культурно-досуговые учреждения и так далее, находящиеся на территории Норильска.Для участия в конкурсе необходимо до 4 марта 2018 года предоставить подготовленный пакет документов в Молодежный центр. Образцы документов можно найти в положении о конкурсе, в разделе «Документы» на страничке Молодежного центра вКонтакте или получить по предварительному запросу на свою электронную почту. Из положения о конкурсе можно узнать и об основных требованиях к проектам.Подготовленный пакет документов необходимо предоставить как в бумажном варианте по адресу: ул. Советская, 9 (оставить на вахте), так и в электронном виде - переслать на адрес электронной почты 89059995559@mail.ru.Лучшие проекты по итогам работы муниципальной конкурсной комиссии примут участие в краевом этапе конкурса. Окончательные итоги будут подведены до 6 апреля 2018 года и опубликованы на сайте МыМолодые РФ - http://www.molodkrsk.ru/.На реализацию самых удачных проектов будут выделены рабочие места в трудовых отрядах старшеклассников от 14 до 18 лет за счет средств краевого бюджета.Получить информацию по вопросам участия в конкурсе и процедуре подготовки проектов можно у куратора штаба флагманской программы «Моя территория» в Норильске по телефонам: 8-905-999-55-59 или 36-36-62.