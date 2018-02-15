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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:52 Норильск отметился по всем показателям. В Красноярском крае подвели итоги 2017 года по числу браков, разводов, новорожденных и соотношении полов.
15:12 За преступления несовершеннолетнего вора дважды расплатились родители. Какое решение примет норильский суд в третий раз?
13:45 Никто не обернулся. В рамках благотворительного марафона «Февраль добрых дел» в административно-деловом центре Норильска прошел флешмоб, который продемонстрировал равнодушие людей.
13:24 К борьбе готовы. Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Александр Соколов подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Сочи.
13:04 Фронт работ для ТОС. Норильчане могут подать заявки с идеями по благоустройству города силами трудовых отрядов старшеклассников.
12:36 Передали опыт и пожелали удачи. Игроки «Норильского никеля» провели занятия с юными футболистами в школах Норильска.
12:34 Книги, собранные в День книгодарения в детской библиотеке, передадут в детскую городскую больницу.
12:27 Близится праздник. С 19 по 22 февраля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
12:15 В публичной библиотеке прошла презентация новой книги Татьяны Шайбулатовой.
11:45 «28 петель» для малюток. Творческое сообщество призывает норильчан к сотрудничеству во благо маленьких пациентов детской городской больницы.
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