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15 февраля 2018, 13:24



К борьбе готовы. Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Александр Соколов подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Сочи.

«Тренерский корпус доволен отношением футболистов к работе на сборе. Не возникало никаких трудностей. Все работали слаженно, в целом сбор прошел по плану. Матчи чемпионата и Кубка России покажут нашу готовность», - рассказал Александр Соколов Комментируя проигрыш своей команды в контрольном матче с «Газпром-Югра» (5:7), главнй тренер отметил, что игра прошла на фоне тяжелых физических нагрузок. В начале все складывалось хорошо, потом игроки начали допускать определенные ошибки. «Вмести с тем мы рассматривали эту игру как просмотр различных вариаций в сочетаниях футболистов. Соперник делал то же самое – всячески варьировал состав. На то он и контрольный матч, чтобы экспериментировать и пробовать что-то новое. Это один из этапов подготовки», - подчеркнул Соколов. Клуб ушел на перерыв в хорошем настроении, переиграв «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России со счетом 4:1. И задача команды – продолжить борьбу после возобновления сезона на той же ноте. «Мы делаем все, чтобы команда подошла к первым матчам после возобновления чемпионата в хорошей физической, игровой и моральной форме. У нас все футболисты в строю. Мы стремимся к тому, чтобы одержать три победы в ближайших домашних играх. Затем нас ждут матчи на выезде, на которые у нас также только самые высокие задачи», - заверил тренер «Норильского никеля».

Просмотров:158 Основной упор во время учебно-тренировочного сбора был сделан на подготовку команды к заключительной части чемпионата и Кубка России.«Тренерский корпус доволен отношением футболистов к работе на сборе. Не возникало никаких трудностей. Все работали слаженно, в целом сбор прошел по плану. Матчи чемпионата и Кубка России покажут нашу готовность», - рассказал Александр СоколовКомментируя проигрыш своей команды в контрольном матче с «Газпром-Югра» (5:7), главнй тренер отметил, что игра прошла на фоне тяжелых физических нагрузок. В начале все складывалось хорошо, потом игроки начали допускать определенные ошибки.«Вмести с тем мы рассматривали эту игру как просмотр различных вариаций в сочетаниях футболистов. Соперник делал то же самое – всячески варьировал состав. На то он и контрольный матч, чтобы экспериментировать и пробовать что-то новое. Это один из этапов подготовки», - подчеркнул Соколов.Клуб ушел на перерыв в хорошем настроении, переиграв «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России со счетом 4:1. И задача команды – продолжить борьбу после возобновления сезона на той же ноте.«Мы делаем все, чтобы команда подошла к первым матчам после возобновления чемпионата в хорошей физической, игровой и моральной форме. У нас все футболисты в строю. Мы стремимся к тому, чтобы одержать три победы в ближайших домашних играх. Затем нас ждут матчи на выезде, на которые у нас также только самые высокие задачи», - заверил тренер «Норильского никеля».