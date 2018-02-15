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15 февраля 2018, 13:45



Никто не обернулся. В рамках благотворительного марафона «Февраль добрых дел» в административно-деловом центре Норильска прошел флешмоб, который продемонстрировал равнодушие людей.

Главная героиня флешмоба - Ирина Васильева - была тренером-преподавателем по баскетболу, а сейчас человек с инвалидностью. Принять участие в мероприятии она согласилась сразу, уж очень ей близка тема человеческого равнодушия и отзывчивости. Организаторы флешмоба хотели привлечь внимание горожан к проблемам норильчан с ограниченными возможностями здоровья, к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким и пожилым землякам. «Мы были готовы поблагодарить человека, даже если бы он просто подошел к Ирине и поинтересовался, не нужна ли ей помощь, – рассказывает музыкальный руководитель социального приюта для детей и подростков КЦСОН Лариса Оглоблина. – Такая ситуация могла произойти на улице, и тогда бы за 20 минут инвалид запросто мог получить обморожение. Проблема современных людей – равнодушие».

Просмотров:155 Организатор марафона «Февраль добрых дел» - Комплексный центр социального обслуживания населения. Его сотрудники, а также воспитанники социального приюта для детей и подростков стали главными участниками флешмоба «Обернись!». У фонтана АДЦ была разыграна ситуация из реальной жизни. У инвалидной коляски отвалилось колесо, и человек, сидевший в ней, оказался абсолютно беспомощным перед возникшей проблемой. Прошло 20 минут, но никто не подошел, чтобы попытаться помочь. Сигналом к завершению флешмоба стало чтение слов из песни группы «Город 312» - «Обернись!».Главная героиня флешмоба - Ирина Васильева - была тренером-преподавателем по баскетболу, а сейчас человек с инвалидностью. Принять участие в мероприятии она согласилась сразу, уж очень ей близка тема человеческого равнодушия и отзывчивости.Организаторы флешмоба хотели привлечь внимание горожан к проблемам норильчан с ограниченными возможностями здоровья, к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким и пожилым землякам.«Мы были готовы поблагодарить человека, даже если бы он просто подошел к Ирине и поинтересовался, не нужна ли ей помощь, – рассказывает музыкальный руководитель социального приюта для детей и подростков КЦСОН Лариса Оглоблина. – Такая ситуация могла произойти на улице, и тогда бы за 20 минут инвалид запросто мог получить обморожение. Проблема современных людей – равнодушие».