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15 февраля 2018, 15:12



За преступления несовершеннолетнего вора дважды расплатились родители. Какое решение примет норильский суд в третий раз?

Подозреваемого удалось установить в тот же день. Им оказался 17-летний юноша, проходящий обследование в одном из медицинских учреждений города. Как выяснили полицейские, молодого человека медики отпустили на выходной день, и он решил провести время с приятелями. Воспользовавшись моментом, он украл ключи от квартиры одного из участников встречи и прежде, чем владелец заметил пропажу, злоумышленник проник в его жилище. Вынесенные оттуда предметы электроники парень припрятал у знакомого. Украденное имущество полицейским удалось разыскать и вернуть владельцу. В октябре молодой человек похитил у своего знакомого электронику на сумму 22,5 тысячи рублей, у другой приятельницы, воспользовавшись ее же неосмотрительностью, обналичил 13,5 тысяч рублей с банковской карты. В обоих случаях в ходе расследования дел денежные средства потерпевшим были возвращены родителями несовершеннолетнего. Кроме того, инспекторами по делам несовершеннолетних злоумышленник был поставлен на учет, а судом приговорен к денежному штрафу. Сейчас следственные органы решают вопрос о возбуждении в отношении юноши очередного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Просмотров:101 В Кайеркане полицейские по горячим следам раскрыли кражу из квартиры. 31-летний житель района обратился в дежурную часть отдела полиции №3, сообщив о том, что из его квартиры украли имущество на сумму около 70 тысяч рублей.Подозреваемого удалось установить в тот же день. Им оказался 17-летний юноша, проходящий обследование в одном из медицинских учреждений города. Как выяснили полицейские, молодого человека медики отпустили на выходной день, и он решил провести время с приятелями. Воспользовавшись моментом, он украл ключи от квартиры одного из участников встречи и прежде, чем владелец заметил пропажу, злоумышленник проник в его жилище. Вынесенные оттуда предметы электроники парень припрятал у знакомого. Украденное имущество полицейским удалось разыскать и вернуть владельцу.В октябре молодой человек похитил у своего знакомого электронику на сумму 22,5 тысячи рублей, у другой приятельницы, воспользовавшись ее же неосмотрительностью, обналичил 13,5 тысяч рублей с банковской карты. В обоих случаях в ходе расследования дел денежные средства потерпевшим были возвращены родителями несовершеннолетнего. Кроме того, инспекторами по делам несовершеннолетних злоумышленник был поставлен на учет, а судом приговорен к денежному штрафу.Сейчас следственные органы решают вопрос о возбуждении в отношении юноши очередного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.