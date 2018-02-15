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15 февраля 2018, 15:52



Норильск отметился по всем показателям. В Красноярском крае подвели итоги 2017 года по числу браков, разводов, новорожденных и соотношении полов.

При этом до 18 лет мальчиков больше, чем девочек. С 18 по 35 лет и тех, и других поровну: «То есть каждая девушка статистически может найти свою вторую половину в соответствующем возрасте». После 35 лет мужчин все меньше: в 60-64 года на тысячу красноярцев приходится 1441 красноярка, а от 80 и старше — 3271 женщина. Самые «мужские» территории края - это Северо-Енисейский, Емельяновский, Кежемский и Богучанский районы. Здесь мужчин более 51%. Самые «женские» - Ачинск, Назарово и Дивногорск. В них на 1000 мужчин приходится по 1247, 1230 и 1222 женщин соответственно. Норильск не попал ни в одну, ни в другую категорию, зато отметился в показателях по созданию ячеек общества. За 2017 год в крае заключили 22 795 браков - чаще всего женились в Норильске (10,7 брака на 1000 населения), реже всего - в Боготольском районе (4,4 брака на 1000). Разводились жители края 13 925 раз. Получается, в крае распадается более 60% браков. И опять чаще всего разводились - в Норильске, реже всего - в Боготольском районе. Новорожденных в крае за год стало меньше почти на 12%. За год родился 35 561 малыш. У 384 мам появились двойни, у 10 – тройни, у троих – 11-й ребенок в семье. Кстати, и показатель рождаемости в Норильске намного выше, чем в среднем по краю. За последний год снижение составило всего около одного процента. А вот преобладание мужского пола над женским у нас тоже отмечается. Из 2591 новорожденных 1328 – мальчики и 1289 – девочки.

Просмотров:47 По данным статистики, на начало прошлого года в Красноярском крае проживало 1 342 722 мужчины и 1 532 579 женщин. На 1000 представителей мужского пола приходилось 1141 представительниц женского. То есть мужское население края составляло 47%.При этом до 18 лет мальчиков больше, чем девочек. С 18 по 35 лет и тех, и других поровну: «То есть каждая девушка статистически может найти свою вторую половину в соответствующем возрасте». После 35 лет мужчин все меньше: в 60-64 года на тысячу красноярцев приходится 1441 красноярка, а от 80 и старше — 3271 женщина.Самые «мужские» территории края - это Северо-Енисейский, Емельяновский, Кежемский и Богучанский районы. Здесь мужчин более 51%. Самые «женские» - Ачинск, Назарово и Дивногорск. В них на 1000 мужчин приходится по 1247, 1230 и 1222 женщин соответственно.Норильск не попал ни в одну, ни в другую категорию, зато отметился в показателях по созданию ячеек общества. За 2017 год в крае заключили 22 795 браков - чаще всего женились в Норильске (10,7 брака на 1000 населения), реже всего - в Боготольском районе (4,4 брака на 1000). Разводились жители края 13 925 раз. Получается, в крае распадается более 60% браков. И опять чаще всего разводились - в Норильске, реже всего - в Боготольском районе.Новорожденных в крае за год стало меньше почти на 12%. За год родился 35 561 малыш. У 384 мам появились двойни, у 10 – тройни, у троих – 11-й ребенок в семье.Кстати, и показатель рождаемости в Норильске намного выше, чем в среднем по краю. За последний год снижение составило всего около одного процента. А вот преобладание мужского пола над женским у нас тоже отмечается. Из 2591 новорожденных 1328 – мальчики и 1289 – девочки.