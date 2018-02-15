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15 февраля 2018, 16:36



«Норникель» займется развитием волонтерского движения в Забайкалье.

«Уверена, совместно с представителями городской власти нам удастся организовать в Чите сильное волонтерское движение, направленное на реализацию интересных и значимых социальных инициатив», — подчеркнула Елена Безденежных. «Норникель» — первая крупная компания в Забайкалье, которая выступает с инициативой открытого и публичного диалога с властью. В конце 2017 года начал работать в режиме пусконаладки Быстринский ГОК (БГОК). Его выход на проектную мощность 10 млн тонн руды в год ожидается к 2020 году. С запуском комбината регион сможет рассчитывать на существенное увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет. «В течение первых 10 лет работы они составят не менее 18 млрд рублей. В текущем году — 1,5 млрд рублей, а это более 4% от собственных доходов края», — отметила Елена Безденежных. На сегодняшний день в Забайкалье создано более 2 тысяч рабочих мест. «Мы намерены следовать своим социальным приоритетам, совместно с правительством региона реализуя масштабные проекты в сфере культуры, образования и развития детско-юношеского спорта», — подчеркнула вице-президент.

Просмотров:183 Представители «Норникеля» и муниципалитета Читы накануне подписали соглашение о поддержке и развитии волонтерского движения в Забайкальском крае. Со стороны «Норникеля» документ подписала вице-президент компании Елена Безденежных, которая прибыла в регион для участия в совместном заседании совета Заксобрания и членов правительства Забайкальского края, сообщили в пресс-службе «Норникеля».«Уверена, совместно с представителями городской власти нам удастся организовать в Чите сильное волонтерское движение, направленное на реализацию интересных и значимых социальных инициатив», — подчеркнула Елена Безденежных.«Норникель» — первая крупная компания в Забайкалье, которая выступает с инициативой открытого и публичного диалога с властью. В конце 2017 года начал работать в режиме пусконаладки Быстринский ГОК (БГОК). Его выход на проектную мощность 10 млн тонн руды в год ожидается к 2020 году.С запуском комбината регион сможет рассчитывать на существенное увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет. «В течение первых 10 лет работы они составят не менее 18 млрд рублей. В текущем году — 1,5 млрд рублей, а это более 4% от собственных доходов края», — отметила Елена Безденежных.На сегодняшний день в Забайкалье создано более 2 тысяч рабочих мест. «Мы намерены следовать своим социальным приоритетам, совместно с правительством региона реализуя масштабные проекты в сфере культуры, образования и развития детско-юношеского спорта», — подчеркнула вице-президент.