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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:51 На шаг ближе к Универсиаде. В краевой столице завершилось строительство «Платинум-Арены»
19:48 Расходы на здравоохранение края увеличатся на пять миллиардов рублей
19:15 Сегодня 29-я годовщина со дня вывода войск из Афганистана. Норильчане почтили память соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины
18:47 «Крылья. Ворота Крайнего Севера». Сегодня норильские старшеклассники и студенты познакомились с историей героев сибирской авиации.
18:32 Уже в мае в Норильске должен определиться региональный оператор по твердобытовым отходам. Пока же депутаты горсовета отклонили предложение расширить свалку под Талнахом.
18:16 В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству депутаты рассмотрели ряд изменений в градостроительном плане Норильска, которые расширят возможности по его благоустройству.
17:20 В кайерканской школе № 40 произошло затопление. Руководство школы утверждает: повода для паники нет.
16:36 «Норникель» займется развитием волонтерского движения в Забайкалье.
15:52 Норильск отметился по всем показателям. В Красноярском крае подвели итоги 2017 года по числу браков, разводов, новорожденных и соотношении полов.
15:12 За преступления несовершеннолетнего вора дважды расплатились родители. Какое решение примет норильский суд в третий раз?
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