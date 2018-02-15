Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2018, 17:20



В кайерканской школе № 40 произошло затопление. Руководство школы утверждает: повода для паники нет.

«Кабинет биологии затоплен не был из-за высокого порога, а в кабинете технологии залило полы. Для устранения залития мы были вынуждены открыть запасной выход здания школы, куда и «выгребли» всю воду. Из-за аварии мы отключили водоснабжение во всем здании. Из-за этого, а также в связи с тем, что произошел серьезный выброс пара после третьего урока мы отпустили детей по домам. Перед уходом они даже успели получить свои обеды (те дети, кто платит за эту услугу)», - отметила Лариса Колекционок, директор школы. Подача воды была возобновлена в 15 часов. Последствия ситуации устранены силами технических работников школы. Руководство образовательного учреждения отмечает, что урон материальной базе школы нанесен не был – полы на первом этаже бетонные, лишенные покрытия; ступени запасного выхода уже очищаются от образовавшегося после вылитого потока воды льда. Ожоги или иные травмы от ЧП не получили ни ученики, ни техперсонал учреждения.

Просмотров:278 Локальное ЧП произошло сегодня около полудня: под давлением лопнула труба горячего водоснабжения в теплоцентре здания. В это время в помещении работали представители управляющей организации. Руководство школы не исключает, что, возможно, порыв произошел в связи с действиями специалистов, проводивших проверку оборудования. Из-за порыва затопило пол левой рекреации первого этажа, где расположены два кабинета – биологии и технологии.«Кабинет биологии затоплен не был из-за высокого порога, а в кабинете технологии залило полы. Для устранения залития мы были вынуждены открыть запасной выход здания школы, куда и «выгребли» всю воду. Из-за аварии мы отключили водоснабжение во всем здании. Из-за этого, а также в связи с тем, что произошел серьезный выброс пара после третьего урока мы отпустили детей по домам. Перед уходом они даже успели получить свои обеды (те дети, кто платит за эту услугу)», - отметила Лариса Колекционок, директор школы.Подача воды была возобновлена в 15 часов. Последствия ситуации устранены силами технических работников школы. Руководство образовательного учреждения отмечает, что урон материальной базе школы нанесен не был – полы на первом этаже бетонные, лишенные покрытия; ступени запасного выхода уже очищаются от образовавшегося после вылитого потока воды льда. Ожоги или иные травмы от ЧП не получили ни ученики, ни техперсонал учреждения.