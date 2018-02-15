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15 февраля 2018, 18:16



В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству депутаты рассмотрели ряд изменений в градостроительном плане Норильска, которые расширят возможности по его благоустройству.

Аналогично предложено было переоформить зону в районе Нансена, 52, двор бывшего детского сада, где теперь можно будет благоустроить территорию для отдыха горожан. Также будет благоустраиваться и зона жилой застройки в Оганере, в районе Озерной, 15. Сейчас на этом участке расположен пустырь. Идея создать здесь сквер возникает уже не в первый раз, три года назад об этом уже говорили, но тогда для благоустройства был выбран другой участок города. Поэтому Озерная, 15, так и осталась пустырем. Эти предложения представителя управления градостроительства депутаты поддержали. Далее Татьяна Никитина озвучила необходимость переоформления назначения земельного участка, расположенного в районе базы Урванцева. «Ранее этот участок находился в ведомстве Министерства обороны, поэтому и в плане обозначен как зона обороны и безопасности. Сейчас эти земли переданы в муниципалитет, и мы предлагаем переименовать их в зону коммунально-складских объектов - там уже много лет располагаются склады и торговые базы. Вопрос с теми помещениями, которые построены без документации, будет решаться по мере их проверки», - сообщила Татьяна Никитина. Проблемой этого участка руководство города озаботилось больше года назад, поскольку норильчане выражали возмущение тем, что происходит в этой части города. Вокруг складов образовались стихийные свалки, которые периодически сжигались, из-за чего горели и сами склады. Этот вопрос депутаты также согласовали.

Просмотров:203 Предложение по изменениям в градостроительном плане озвучила депутатам Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию. Она сообщила, что по заявлению управления городского хозяйства для обустройства мест массового отдыха населения необходимо внести изменения в назначение территории в районе дома на Ленинском проспекте, 37. Эти изменения в градостроительном плане позволят размещать здесь спортивные комплексы, создавать прогулочные дорожки, устанавливать малые архитектурные формы.Аналогично предложено было переоформить зону в районе Нансена, 52, двор бывшего детского сада, где теперь можно будет благоустроить территорию для отдыха горожан. Также будет благоустраиваться и зона жилой застройки в Оганере, в районе Озерной, 15. Сейчас на этом участке расположен пустырь. Идея создать здесь сквер возникает уже не в первый раз, три года назад об этом уже говорили, но тогда для благоустройства был выбран другой участок города. Поэтому Озерная, 15, так и осталась пустырем.Эти предложения представителя управления градостроительства депутаты поддержали. Далее Татьяна Никитина озвучила необходимость переоформления назначения земельного участка, расположенного в районе базы Урванцева. «Ранее этот участок находился в ведомстве Министерства обороны, поэтому и в плане обозначен как зона обороны и безопасности. Сейчас эти земли переданы в муниципалитет, и мы предлагаем переименовать их в зону коммунально-складских объектов - там уже много лет располагаются склады и торговые базы. Вопрос с теми помещениями, которые построены без документации, будет решаться по мере их проверки», - сообщила Татьяна Никитина.Проблемой этого участка руководство города озаботилось больше года назад, поскольку норильчане выражали возмущение тем, что происходит в этой части города. Вокруг складов образовались стихийные свалки, которые периодически сжигались, из-за чего горели и сами склады.Этот вопрос депутаты также согласовали.