Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2018, 18:32



Уже в мае в Норильске должен определиться региональный оператор по твердобытовым отходам. Пока же депутаты горсовета отклонили предложение расширить свалку под Талнахом.

По инициативе компании «Байкал-2000» управление имущества городской администрации предложило на 2,4 Га увеличить границы зоны складирования отходов в районе Талнахской нефтебазы. Руководство компании, обращаясь с таким предложением, приложило обстоятельную пояснительную записку, в которой аргументирует данное предложение. «На этом участке хранятся отходы 1-4-го класса группы компаний «Норникель» и складируется снег, - пояснила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию. - Существующий участок условно разделен на пять очередей, каждая из которых поэтапно подлежит рекультивации. На период рекультивации существующих земель компании необходимы дополнительные гектары земли». Подождать с этим вопросом предложила депутат Надежда Оробинская: «До 1 мая должен определиться региональный оператор по работе с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Как он будет действовать, какая будет схема работы - пока мы не знаем. Зачем же мы будем сейчас увеличивать территорию свалки? Никакая рекультивация на использованных землях толком не проводится, так зачем же мы будем делать еще одну мусорку?» Поддержал коллегу и Виктор Цюпко, отметив, что сейчас «Байкал-2000» складирует мусор лишь на 1/5 всей территории, отведенной под отходы. Против выступил и его коллега Леонид Соломаха, который был свидетелем того, как в Старом городе «Байкал-2000» на деньги администрации перевозил мусор с одной кучи на другую. «Более того, мы много лет говорим о том, что нужно перерабатывать отходы, а не обрастать мусором со всех сторон», - дополнил он. Таким образом, по решению членов комиссии по городскому хозяйству этот вопрос был отложен до мая, когда станет понятно, с каким региональным оператором будет работать в этом направлении Норильск.

Просмотров:220 Эта тема обсуждалась сегодня на комиссии по городскому хозяйству.По инициативе компании «Байкал-2000» управление имущества городской администрации предложило на 2,4 Га увеличить границы зоны складирования отходов в районе Талнахской нефтебазы. Руководство компании, обращаясь с таким предложением, приложило обстоятельную пояснительную записку, в которой аргументирует данное предложение.«На этом участке хранятся отходы 1-4-го класса группы компаний «Норникель» и складируется снег, - пояснила Татьяна Никитина, начальник управления по градостроительству и землепользованию. - Существующий участок условно разделен на пять очередей, каждая из которых поэтапно подлежит рекультивации. На период рекультивации существующих земель компании необходимы дополнительные гектары земли».Подождать с этим вопросом предложила депутат Надежда Оробинская: «До 1 мая должен определиться региональный оператор по работе с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Как он будет действовать, какая будет схема работы - пока мы не знаем. Зачем же мы будем сейчас увеличивать территорию свалки? Никакая рекультивация на использованных землях толком не проводится, так зачем же мы будем делать еще одну мусорку?»Поддержал коллегу и Виктор Цюпко, отметив, что сейчас «Байкал-2000» складирует мусор лишь на 1/5 всей территории, отведенной под отходы.Против выступил и его коллега Леонид Соломаха, который был свидетелем того, как в Старом городе «Байкал-2000» на деньги администрации перевозил мусор с одной кучи на другую. «Более того, мы много лет говорим о том, что нужно перерабатывать отходы, а не обрастать мусором со всех сторон», - дополнил он.Таким образом, по решению членов комиссии по городскому хозяйству этот вопрос был отложен до мая, когда станет понятно, с каким региональным оператором будет работать в этом направлении Норильск.