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15 февраля 2018, 18:47



«Крылья. Ворота Крайнего Севера». Сегодня норильские старшеклассники и студенты познакомились с историей героев сибирской авиации.

После просмотра киноленты здесь же, в зале, прошла творческая встреча с режиссером картины, продюсером красноярской студии «Архипелаг» Элиной Астраханцевой. Элина предпочитает снимать о своих, о красноярских. Мастер известна такими документальными работами, как «Шарыповское дело» - о гражданской войне, «Когда грунтуют холст» - о творчестве красноярского художника Андрея Поздеева, «Ангарский словарь» - о культуре и быте поморских жителей в вымирающих сибирских деревнях. «Крылья», созданные автором в 2015-м году, рассказывают об истории авиации в Сибири и на Крайнем Севере, первых героических и экстремальных полетах в 30-х годах прошлого века над Енисеем и Ангарой, легендарных личностях, совершающих перелеты в практически нечеловеческих условиях и спасавших жизни других людей: Федоре Куканов, Василии Молокове и других. Тему авиации женщина-режиссер считает самой романтической, и то, как и почему Красноярск стал базой полярной авиации, для Астраханцевой очень важно и актуально. «Мы много знаем о суперменах, людях Икс и других голливудских героях и почти ничего не слышали о собственных героических людях, которые осваивали землю, где мы с вами живем сегодня, - поделилась режиссер. - Документалисты по сути своей - исследователи, и мне хочется делать кино о тех фактах, которые еще никто никогда до меня не обнародовал. Надеюсь, этот фильм станет началом некоего сериала о пилотах-героях СССР. В этой картине события ограничиваются 1935 годом, в моих планах - сделать продолжение и о высадке на полюс в 1937 году, и о енисейской авиагруппе, в которую входили в том числе норильские исследователи, геологи и другие люди, осваивавшие эти широты». Основными зрителями познавательного и патриотичного фильма о полярных летчиках стала норильская молодежь - старшеклассники школы-интерната и студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса.

Просмотров:169 Показ фильма прошел в кинотеатре «Родина» в рамках масштабной краевой акции «Енисейский экспресс».После просмотра киноленты здесь же, в зале, прошла творческая встреча с режиссером картины, продюсером красноярской студии «Архипелаг» Элиной Астраханцевой.Элина предпочитает снимать о своих, о красноярских. Мастер известна такими документальными работами, как «Шарыповское дело» - о гражданской войне, «Когда грунтуют холст» - о творчестве красноярского художника Андрея Поздеева, «Ангарский словарь» - о культуре и быте поморских жителей в вымирающих сибирских деревнях.«Крылья», созданные автором в 2015-м году, рассказывают об истории авиации в Сибири и на Крайнем Севере, первых героических и экстремальных полетах в 30-х годах прошлого века над Енисеем и Ангарой, легендарных личностях, совершающих перелеты в практически нечеловеческих условиях и спасавших жизни других людей: Федоре Куканов, Василии Молокове и других.Тему авиации женщина-режиссер считает самой романтической, и то, как и почему Красноярск стал базой полярной авиации, для Астраханцевой очень важно и актуально.«Мы много знаем о суперменах, людях Икс и других голливудских героях и почти ничего не слышали о собственных героических людях, которые осваивали землю, где мы с вами живем сегодня, - поделилась режиссер. - Документалисты по сути своей - исследователи, и мне хочется делать кино о тех фактах, которые еще никто никогда до меня не обнародовал. Надеюсь, этот фильм станет началом некоего сериала о пилотах-героях СССР. В этой картине события ограничиваются 1935 годом, в моих планах - сделать продолжение и о высадке на полюс в 1937 году, и о енисейской авиагруппе, в которую входили в том числе норильские исследователи, геологи и другие люди, осваивавшие эти широты».Основными зрителями познавательного и патриотичного фильма о полярных летчиках стала норильская молодежь - старшеклассники школы-интерната и студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса.