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15 февраля 2018, 19:15



Сегодня 29-я годовщина со дня вывода войск из Афганистана. Норильчане почтили память соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины

«Сегодня по всей стране отмечается день памяти… Наша страна на протяжении многих лет оказывала интернациональную помощь многим дружественным нам государствам. За это время наши солдаты и офицеры приняли участие в более 30 вооруженных конфликтах, где мы не только воевали, но и строили: дороги, больницы, школы. Мы были солдатами своей великой Родины и с честью выполнили свой долг. Сегодня российские военнослужащие также продолжают нести службу за пределами Отечества – в Сирии. Честь и хвала живым, вечная память павшим», - выступил на митинге председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин. Отметим, что именно 15 февраля 1989 года для нашей страны ознаменовалось окончанием вооруженного конфликта в Афганистане, унесшего жизни более 14 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и 11 норильчан. Сегодня имена наших земляков высечены на монументе «Черный тюльпан».

Просмотров:211 На митинге, который по традиции состоялся в Комсомольском парке у монумента «Черный тюльпан», приняли участие ветераны боевых действий, руководители города и комбината, представители военкомата и духовенства, молодежь. Норильчане почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу цветы.«Сегодня по всей стране отмечается день памяти… Наша страна на протяжении многих лет оказывала интернациональную помощь многим дружественным нам государствам. За это время наши солдаты и офицеры приняли участие в более 30 вооруженных конфликтах, где мы не только воевали, но и строили: дороги, больницы, школы. Мы были солдатами своей великой Родины и с честью выполнили свой долг. Сегодня российские военнослужащие также продолжают нести службу за пределами Отечества – в Сирии. Честь и хвала живым, вечная память павшим», - выступил на митинге председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин.Отметим, что именно 15 февраля 1989 года для нашей страны ознаменовалось окончанием вооруженного конфликта в Афганистане, унесшего жизни более 14 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и 11 норильчан. Сегодня имена наших земляков высечены на монументе «Черный тюльпан».