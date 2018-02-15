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15 февраля 2018, 19:48



Расходы на здравоохранение края увеличатся на пять миллиардов рублей

Дополнительно из краевого бюджета выделены ассигнования в размере 1 млрд рублей, которые, помимо прочего, будут направлены на повышение зарплаты медработников в соответствии с майскими указами президента РФ.

Просмотров:176 Депутаты Заксобрания обсудили корректировку региональной казны на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Она обусловлена необходимостью уточнить ряд направлений по подготовке к проведению Универсиады, а также финансированием переходящих обязательств, в том числе погашением той кредиторской задолженности, которая сложилась по некоторым объектам. В частности, с прошлого года остались неосвоенными средства - 2 млрд 746 млн рублей - по перинатальному центру в Норильске. Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2018 год.Дополнительно из краевого бюджета выделены ассигнования в размере 1 млрд рублей, которые, помимо прочего, будут направлены на повышение зарплаты медработников в соответствии с майскими указами президента РФ.