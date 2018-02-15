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15 февраля 2018, 19:51



На шаг ближе к Универсиаде. В краевой столице завершилось строительство «Платинум-Арены»

Сегодня в Красноярске активно ведутся строительство и реконструкция спортивных объектов, предназначенных для предстоящих Всемирных студенческих игр. В числе спортивных площадок, на которых пройдут состязания, значится и фан-парк «Бобровый лог», принадлежащий генеральному партнеру Универсиады–2019 - компании «Норникель».

Просмотров:170 Сооружение, рассчитанное на семь тысяч посадочных мест, было возведено к предстоящей зимней Универсиаде, которая, напомним, пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Ледовую площадку уже опробовали фигуристы и хоккеисты. В будущем там также можно будет проводить соревнования по керлингу, а если застелить лед, то и по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Кроме того, в спортивном комплексе есть 12 раздевалок и современные тренажерные залы.Сегодня в Красноярске активно ведутся строительство и реконструкция спортивных объектов, предназначенных для предстоящих Всемирных студенческих игр. В числе спортивных площадок, на которых пройдут состязания, значится и фан-парк «Бобровый лог», принадлежащий генеральному партнеру Универсиады–2019 - компании «Норникель».