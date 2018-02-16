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16 февраля 2018, 12:27



Новый подрядчик на строительстве перинатального центра в Норильске появится в марте. Ему предстоит завершить все работы уже к 1 июля.

Сейчас на строительной площадке задействованы 330 человек, рабочие трудятся в две смены. К марту количество строителей будет увеличено до 800. Чистовую отделку здания планируется закончить уже в мае, после чего рабочие приступят к монтажу оборудования и благоустройству территории вокруг больницы. «Мы рассчитываем, что уже в сентябре в перинатальном центре появятся на свет первые малыши», - отметил врио Красноярского края Александр Усс.

Просмотров:165 В начале февраля из-за срыва сроков строительства объекта в одностороннем порядке был расторгнут контракт с генеральным подрядчиком - АО «Инженерный центр ЕЭС». В этот же день был объявлен конкурс по выбору новой подрядной организации, которая завершит возведение перинатального центра. Победителя определят в середине марта. На окончание работ дополнительно будет направлено 933 млн рублей.Сейчас на строительной площадке задействованы 330 человек, рабочие трудятся в две смены. К марту количество строителей будет увеличено до 800.Чистовую отделку здания планируется закончить уже в мае, после чего рабочие приступят к монтажу оборудования и благоустройству территории вокруг больницы. «Мы рассчитываем, что уже в сентябре в перинатальном центре появятся на свет первые малыши», - отметил врио Красноярского края Александр Усс.