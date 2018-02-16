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16 февраля 2018, 12:37



Норильчане могут пообщаться с Татьяной Конецкой, вдовой известного советского писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Виктора Конецкого.

Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая – профессиональный библиограф, литератор, редактор, личный секретарь писателя Виктора Конецкого (с 1988 по 2002 год); после смерти мужа учредила и возглавила Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого; много лет посвятила изучению истории знаменитого писательского дома на улице Широкой в Петербурге, где жил Виктор Викторович и десятки его собратьев по перу. Встреча состоится в рамках программы компании «Норникель» «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Норильчан ждут в публичной библиотеке 20 февраля в 16.00.

Просмотров:127 По сценариям Виктора Викторовича сняты такие популярные фильмы, как «Полосатый рейс», «Путь к причалу», «Тридцать три». Интересно, что Виктор Конецкий был не только популярным писателем, но и замечательным художником. Татьяна Валентиновна везет в Таймырский краеведческий музей выставку его акварелей и по пути в Дудинку решила встретиться с норильскими любителями чтения.Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая – профессиональный библиограф, литератор, редактор, личный секретарь писателя Виктора Конецкого (с 1988 по 2002 год); после смерти мужа учредила и возглавила Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого; много лет посвятила изучению истории знаменитого писательского дома на улице Широкой в Петербурге, где жил Виктор Викторович и десятки его собратьев по перу.Встреча состоится в рамках программы компании «Норникель» «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Норильчан ждут в публичной библиотеке 20 февраля в 16.00.