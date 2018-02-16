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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:18 ЕГЭ по-взрослому. 20 февраля в Норильске пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
15:34 Сегодня в Дудинке открылся музей «Юнармейское наследие Таймыра»
15:23 Сегодня официально подошел к концу региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Трое норильчан претендуют на участие во Всероссийском
15:17 Каждый год из 65-летней истории Норильска-города нашел воплощение в юбилейном издании. Презентация книги «Норильск. Город в едином ритме» прошла в Публичной библиотеке
14:51 В Норильске побывал председатель общественного совета при ГУ МВД России по краю Валерий Васильев. Здесь он встретился с молодежью и общественниками города
14:33 «Подарок» судьбы. Норильчанин снял деньги с найденной карты и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
14:14 Меньше пяти часов остается до очередного матча мини-футбольного «Норникеля». В гости к норильчанам приехал «Политех».
13:17 В Норильске пройдет День государственной электронной услуги.
13:09 В музейной PolArt-резиденции состоится открытие выставки «Норильские хроники: жизнь как чудо» по итогам проекта резидента Людмилы Лунц (Санкт-Петербург).
12:37 Норильчане могут пообщаться с Татьяной Конецкой, вдовой известного советского писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Виктора Конецкого.
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