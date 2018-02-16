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16 февраля 2018, 13:09



В музейной PolArt-резиденции состоится открытие выставки «Норильские хроники: жизнь как чудо» по итогам проекта резидента Людмилы Лунц (Санкт-Петербург).

Для Норильска художница подготовила проект «Норильские хроники: жизнь как чудо». В течение трех недель в резиденции Музея Норильска третий в этом творческом сезоне резидент Людмила Лунц работала над его реализацией. За это время художница успела познакомить и всерьез увлечь норильчан своим авторским жанром «уланг». Напомним, уланги - это дневниковый жанр: рассказы в картинках людям о людях. Экспозиции и события Музея Норильска, спектакли Норильского Заполярного театра драмы, звездный матч, другие яркие события Большого Норильска и его участники – норильчане стали главными героями «улангов». В репортажных зарисовках Людмилы Лунц удивительным образом сочетаются яркие образы, реальность и параллельный ей фантастический мир. Результат своей работы Людмила представит в формате графического дневника художника со своей творческой философией и художественным видением нашего северного города. Каким изобразила Норильск художница, можно увидеть на выставке, которая будет открыта для просмотра всего один вечер. После дневник художника будет передан на хранение в фонды музея. Программа PolArt-резиденции реализуется при поддержке администрации города Норильска и компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра». Открытие выставки состоится 19 февраля в 18.30 по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цокольный этаж.

Просмотров:131 Проект Людмилы Лунц стал одним из пяти победителей российского конкурса полярной PolArt–резиденции по поддержке самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.Для Норильска художница подготовила проект «Норильские хроники: жизнь как чудо». В течение трех недель в резиденции Музея Норильска третий в этом творческом сезоне резидент Людмила Лунц работала над его реализацией. За это время художница успела познакомить и всерьез увлечь норильчан своим авторским жанром «уланг». Напомним, уланги - это дневниковый жанр: рассказы в картинках людям о людях.Экспозиции и события Музея Норильска, спектакли Норильского Заполярного театра драмы, звездный матч, другие яркие события Большого Норильска и его участники – норильчане стали главными героями «улангов». В репортажных зарисовках Людмилы Лунц удивительным образом сочетаются яркие образы, реальность и параллельный ей фантастический мир. Результат своей работы Людмила представит в формате графического дневника художника со своей творческой философией и художественным видением нашего северного города. Каким изобразила Норильск художница, можно увидеть на выставке, которая будет открыта для просмотра всего один вечер. После дневник художника будет передан на хранение в фонды музея.Программа PolArt-резиденции реализуется при поддержке администрации города Норильска и компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».Открытие выставки состоится 19 февраля в 18.30 по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цокольный этаж.